Η Κατερίνα Παπουτσάκη σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Μία σύντομη αναδρομή στο παρελθόν έκανε η Κατερίνα Παπουτσάκη σε συνέντευξη που παραχώρησε στη διαδικτυακή εκπομπή «Rainbow Mermaids», αποκαλύπτοντας ότι όσο βρισκόταν στη δραματική σχολή είχε δάσκαλο τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ.

Η ηθοποιός κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε επίσης στα πρώτα της βήματα στην υποκριτική της καριέρα, μίλησε για την συμμετοχή της στην εμβληματική σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης» και αναφέρθηκε στο διαζύγιο από τον σύντροφό της.

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Θυμούμενη αρχικά τις σπουδές της μίλησε για την Πέμυ Ζούνη, τονίζοντας ότι ήταν μία από τις αγαπημένες της καθηγήτριες στη δραματική σχολή: «Η Ζούνη ήταν η αγαπημένη μου δασκάλα. Η Πέμυ μου έμαθε το πώς να μιλάω άμεσα και αυτό που λέω να έχει ζωή. Είχα και τον Παπαμιχαήλ δάσκαλο, στην τραγωδία…», εξήγησε αρχικά.

Στη συνέχεια, εστιάζοντας στον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, αποκάλυψε ότι εκείνος είχε εντοπίσει ομοιότητες εμφανισιακά ανάμεσα σε εκείνη και την Αλίκη Βουγιουκλάκη:

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«Όταν ήταν λίγο… περίεργα, μου είχε πει ‘Παιδί μου, εσύ είσαι ίδια η Βουγιουκλάκη’. Ήμουν 18 τότε, ήταν ανατριχιαστικό γιατί μέχρι τότε μου το έλεγαν πολλοί. Δεν ξέρω γιατί, εγώ δεν βλέπω ομοιότητα. Άμα δείτε τη μαμά μου ήταν ολόιδια. Μέχρι και η μύτη ήταν ίδια…».

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Τέλος, αναφέρθηκε στη συμμετοχή της στην σειρά που ήταν αφιερωμένη στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, αποκαλύπτοντας την έντονη συναισθηματική φόρτιση που τότε την είχε καταβάλει:

«Τα πράγματα στη ζωή γίνονται για κάποιο λόγο, εγώ όμως μετά από αυτό έμεινα για πολλά χρόνια εκτός. Δηλαδή, με πήγε πάρα πολύ πίσω. Εγώ τότε διαλύθηκα. Πέρασα πολύ άσχημα, είχα σοβαρή σωματική διαταραχή, δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι ήταν. Αυτό που έγινε όμως είναι ότι μόλις τελείωσε το σήριαλ μετά από δύο μήνες μου πέρασε… Ήμουν και πολύ επηρεασμένη, πήγαινα και έκλαιγα».

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