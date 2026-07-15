Στα 91 του, ο Ενρίκε Μακάγια Μάρκες καλύπτει το Μουντιάλ 2026.

Ήταν στη Σουηδία, το 1958 και καλύπτει το Μουντιάλ 2026. Ο Ενρίκε Μακάγια Μάρκες είναι ένας από τους σταρ αυτού του Παγκοσμίου Κυπέλλου, γιατί στα 91 του χρόνια καλύπτει τη διοργάνωση για 18η φορά.

Ο Αργεντινός σχολιαστής του DSPORTS Radio ήταν 24 ετών όταν κάλυψε για πρώτη φορά Μουντιάλ το 1958, τη διοργάνωση στην οποία εμφανίστηκε ένας 17χρονος παιδί- θαύμα, ο Πελέ.

Μία από τις πρώτες αποστολές του ήταν να δει τη Βραζιλία του Πελέ κόντρα στην Αυστρία. Όμως, θυμάται περισσότερο τη λεγόμενη «καταστροφή της Σουηδίας», την ήττα της Αργεντινής από την Τσεχοσλοβακία με 6-1. «Παραμένει χαραγμένη στο μυαλό μου ως τρομερή συντριβή για την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Δεν ξέραμε σχεδόν τίποτα για την Τσεχοσλοβακία, δεν είχαμε πληροφορίες, δεδομένα και μας αιφνιδίασαν», λέει.

Στο Μουντιάλ 2026, πολλοί έχουν σπεύσει να βγάλουν μια φωτογραφία μαζί του, αναγνωρίζοντας την πολύχρονη πορεία του στη δημοσιογραφία. Ανάμεσά τους, ο προπονητής της Αργεντινής, Λιονέλ Σκαλόνι.

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Ο καλύτερος παίκτης και οι συγκρίσεις

Όταν τον ρωτάνε για την καλύτερη ομάδα που έχει δει, ξεχωρίζει την Ολλανδία του Γιόχαν Κρόιφ, ενώ δηλώνει πως ο Αλφρέδο ντι Στέφανο είναι σίγουρα ένας από τους κορυφαίους παίκτες που έχει δει.

Ωστόσο, τονίζει ότι δεν μπορείς να γίνονται συγκρίσεις παικτών με βάση μόνο τα στατιστικά. «Οι αντίπαλοι είναι διαφορετικοί, οι εποχές διαφορετικές, όπως και το πλαίσιο του παιχνιδιού», εξηγεί.

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«Η Αργεντινή μπορεί να κατακτήσει το Μουντιάλ 2026»

Απόψε, η Αργεντινή παίζει ξανά σε ημιτελικό Μουντιάλ (22:00, ΕΡΤ1), κόντρα στην Αγγλία. Ο Ενρίκε Μακάγια Μάρκες πιστεύει πως η εθνική ομάδα της χώρας του μπορεί να επαναλάβει την επιτυχία του 2022 και να αναδειχθεί ξανά παγκόσμια πρωταθλήτρια.

«Φυσικά και μπορούν. Εάν μιλάμε για το τι είναι πιθανό, πιστεύω ότι η Αργεντινή είναι ικανή να νικήσει», απαντά.

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Μέσι ή Μαραντόνα;

Στην ερώτηση ποιος είναι ο αγαπημένος του ποδοσφαιριστής της Αργεντινής, η απάντηση δεν προκαλεί έκπληξη: «Ξεκάθαρα είναι ο Μέσι», απαντά. Αλλά ακολουθεί η αναπόφευκτη ερώτηση: ποιος είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών;

«Η ερώτηση αξίζει ένα χαμόγελο. Δεν υπάρχει τρόπος να συγκρίνουμε παίκτες σε όλη, την ιστορία. Οι εποχές αλλάζουν. Οι αντίπαλοι αλλάζουν. Κάθε παίκτης είναι μοναδικός. Μπορώ να πω ποιος μου αρέσει προσωπικά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πιστεύω πως είναι ο καλύτερος στην ιστορία», αποκρίνεται.

Ίδια είναι η λογική του όταν του ζητούν να συγκρίνει τον Λιονέλ Μέσι με τον Ντιέγκο Μαραντόνα. «Είναι πολύ δύσκολο να κάνεις μια αντικειμενική σύγκριση», λέει. «Οι αντίπαλοι είναι διαφορετικοί, οι ανάγκες διαφορετικές. Η υποστήριξη από τους συμπαίκτες του είναι διαφορετική. Ο καθένας είχε τη δική του ζωή και τη δική του ιστορία», δηλώνει.

Αντίστοιχη απάντηση δίνει και στη σύγκριση της Βραζιλίας του Πελέ του 1970 και της Αργεντινής του Μαραντόνα του 1986. «Δεν υπάρχει τρόπος να συγκριθούν. Το στιλ είναι εντελώς διαφορετικό».

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Με πληροφορίες από BBC