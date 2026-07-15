Επιχείρησε να δυναμιτίσει το κλίμα πριν τον δεύτερο ημιτελικό του Μουντιάλ 2026.

Οι προπονητές της Αγγλίας και της Αργεντινής επιχείρησαν να αποφορτίσουν το κλίμα πριν από την αναμέτρηση των δύο ομάδων στον δεύτερο ημιτελικό του Μουντιάλ 2026. Όμως, η αντιπρόεδρος της Αργεντινής προτίμησε να ρίξει… λάδι στη φωτιά, πριν από την αποψινή αναμέτρηση.

Η Αγγλία και η Αργεντινή διεκδικούν απόψε (22:00, ΕΡΤ1) το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό του Μουντιάλ 2026, όπου ήδη περιμένει η Ισπανία. Ένα ματς μεταξύ αντιπάλων με παρελθόν, που ξεφεύγει από όρια του ποδοσφαίρου. Αιτία ο πόλεμος των Φόκλαντ- ή Λας Μαλβίνας όπως είναι γνωστά στην Αργεντινή τα νησιά. Μια σύγκρουση 74 ημερών το 1982, που προκάλεσε τον θάνατο 649 Αργεντινών και 255 Βρετανών στρατιωτών και τριών αμάχων.

Σε αυτό το υπόβαθρο, η αντιπρόεδρος της Αργεντινής, Βικτόρια Βιγιαρουέλ, χαρακτήρισε σφετεριστές πειρατές και εισβολείς τους Άγγλους, σχολιάζοντας την αποψινή αναμέτρηση στο Μουντιάλ 2026.

«Παίζουμε εναντίον σφετεριστών πειρατών. Δεν είναι άλλο ένα ματς», έγραψε σε ανάρτηση προσθέτοντας πως «πάντα είναι κάτι παραπάνω, κόντρα στους Άγγλους». «Είναι οι Μαλβίνας, είναι ο Ντιέγκο, είναι το τελευταίο του Λέο και για να σταματήσουμε τους εισβολείς. Ζήτω η Αργεντινή! Γιατί μέχρι την τελευταία μας πνοή θα απαιτούμε αυτό που μας ανήκει», πρόσθεσε.

{https://x.com/VickyVillarruel/status/2077223766086606941?s=20}

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Μουντιάλ 2026: Τούχελ και Σκαλόνι στρέφουν την προσοχή στο ποδόσφαιρο

Από την πλευρά τους, τόσο ο Λιονέλ Σκαλόνι, όσο και ο Τόμας Τούχελ, έστρεψαν την προσοχή στο ποδόσφαιρο, όπως αναμενόταν από τους δύο ομοσπονδιακούς τεχνικούς, λίγες ώρες πριν από το αποψινό ματς στην Ατλάντα, όπου είναι αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας, αλλά υπάρχουν εντάσεις.

Ο Σκαλόνι ξεκαθάρισε πως δεν θέλει να μπερδέψει το ποδόσφαιρο με την πολιτική. «Η πραγματικότητα είναι πως πρόκειται για ποδοσφαιρικό αγώνα. Δεν μπορώ να μπερδέψω τα πράγματα, ιδιαίτερα από σεβασμό σε αυτό που συνέβη πριν από πολλά χρόνια. Ήταν μια πολύ θλιβερή περίοδος στην ιστορία μας και δεν υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε για αυτό», δήλωσε ο προπονητής της Αργεντινής.

«Επικρίνουμε την ύπαρξη του πολέμου, σίγουρα θυμόμαστε τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, αλλά αυτό είναι ένα ποδοσφαιρικό ματς, δεν πρέπει να τα μπερδεύουμε», πρόσθεσε.

Ο Τόμας Τούχελ αναγνώρισε πως «δεν μπορείς να πεις ότι είναι απλά άλλο ένα ματς», και πρόσθεσε πως οι ποδοσφαιριστές και των δύο χωρών ξέρουν τι σημαίνει αυτή η αναμέτρηση.

«Αλλά ως προπονητής, επικεντρώνομαι σε αυτό που μπορούμε να επηρεάσουμε. Δεν μιλάμε για ιστορικά γεγονότα, για εμβληματικές στιγμές. Είναι από μόνο του αρκετά εμβληματικό και η προσοχή είναι αρκετά μεγάλη», πρόσθεσε ο προπονητής της Αγγλίας.