«Λευκός καπνός» στην Προεδρία της Super League.

Πρόεδρος της Stoiximan Super League για την σεζόν 2026/27 είναι και επίσημα ο Γιάννης Αλαφούζος, έπειτα από τη συνεδρίαση της Τετάρτης (15/07).

Σύμφωνα με την ΕΠΟ, τη σκυτάλη της σεζόν 2027/28 θα πάρει ο Βαγγέλης Μαρινάκης, παρά το γεγονός ότι είχε απορρίψει τη χθεσινή (14/07) πρόταση της Λίγκας για 1+1 χρόνο στην Προεδρία.

Αρχικά, όλα έδειχναν ότι ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού θα εκλεγόταν με τη στήριξη της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, η οποία φερόταν διατεθειμένη να υποστηρίξει την υποψηφιότητά του, διαμορφώνοντας πλειοψηφία υπέρ του (8-7).

Ωστόσο, λίγο πριν από τη διαδικασία, ο Βαγγέλης Μαρινάκης άλλαξε στάση και πρότεινε να αναλάβει ο ίδιος την προεδρία τον πρώτο χρόνο και να ακολουθήσει ο Γιάννης Αλαφούζος τη δεύτερη σεζόν. Η πρόταση αυτή δεν έγινε αποδεκτή από την πλευρά του προέδρου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Τελικά, μετά τις επαφές που ακολούθησαν, επήλθε συμφωνία ώστε ο Γιάννης Αλαφούζος να αναλάβει την προεδρία της Stoiximan Super League για τη σεζόν 2026/27, ενώ ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα τον διαδεχθεί στην προεδρία τη σεζόν 2027/28.