Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Ένα ταξίδι – ζωής πραγματοποίησε η Ευγενία Σαμαρά.

Η Ευγενία Σαμαρά συνηθίζει να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στιγμιότυπα από την ημέρα της και τις διακοπές της, και συχνά εντυπωσιάζει με τις εικόνες που δημοσιεύει.

Αυτή τη φορά, επέστρεψε με μία διαφορετική ανάρτηση, καθώς όπως όλα δείχνουν, πραγματοποίησε ένα ταξίδι – ζωής στο Κιργιστάν.

Η ηθοποιός, άφησε για λίγο τις ελληνικές θάλασσες και τον ήλιο του καλοκαιριού για να «κατακτήσει» ακόμη μία αλπική λίμνη, την Issyk-Kul, την τρίτη μεγαλύτερη αλπική λίμνη του κόσμου.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε το βράδυ της Τετάρτης 15 Ιουλίου, απεικονίζεται η ίδια να απολαμβάνει μοναδικές στιγμές μέσα σε ένα εντυπωσιακό φυσικό τοπίο.

{https://www.instagram.com/p/Da0kt-RDVuW/?hl=el&img_index=1}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όπως συνηθίζει μάλιστα, στο συνοδευτικό κείμενο επέλεξε να γράψει αναλυτικά τα μέρη που επισκέφθηκε, δίνοντας περαιτέρω πληροφορίες για κάθε ένα από αυτά:

«Kyrgyzstan Day I

Επίσκεψη και βουτιά στην Issyk-Kul ,την τρίτη μεγαλύτερη αλπική λίμνη του κόσμου. (Η λέξη αλπική προέρχεται από τις Άλπεις αλλά την χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε λίμνες σε μεγάλο υψόμετρο)

Έχει υψόμετρο 1607 μέτρων και είναι υφάλμυρη.

Fun fact: έχω πάει και στην δεύτερη - λίμνη Τιτικάκα 3800 μέτρα - μου μένει η πρώτη που βρίσκεται στη Ρωσία. Γερή να ´μαι .

Επίσκεψη στο υπαίθριο Cholpon-Ata Petroglyph Museum όπου είδαμε πετρογλυφικά 4000 ετών με άγριους αίγαγρους, ελάφια, λύκους, σκηνές κυνηγιού, ηλιακά σύμβολα και τελετουργικές παραστάσεις.

Fun fact: σε τέτοια μέρη ξαπλώνω και ρουφάω ενέργεια από τη μάνα γη.

Επιστροφή στη γιούρτα μας και ευγνωμοσύνη ολούθε», έγραψε χαρακτηριστικά η ηθοποιός.