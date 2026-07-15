Στο Συνταγματικό Συμβούλιο ο νόμος για την υποβοηθούμενη αυτοκτονία.

Η Βουλή της Γαλλίας ενέκρινε το νομοσχέδιο που επιτρέπει την ιατρικώς υποβοηθούμενη αυτοκτονία για πάσχοντες από ανίατες ασθένειες, αλλά υπό αυστηρές προϋποθέσεις.

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε με 291 ψήφους υπέρ και 241 κατά. Επιτρέπει ασθενής που θα το ζητήσει να λάβει μια θανατηφόρα ουσία την οποία θα πρέπει να χορηγήσει ο ίδιος στον εαυτό του ή, αν σωματικά αδυνατεί, να του τη χορηγήσει ένας γιατρός ή ένας νοσηλευτής.

Δικαίωμα στην υποβοηθούμενη αυτοκτονία έχουν μόνο ενήλικες Γάλλοι πολίτες ή νόμιμοι κάτοικοι της χώρας. Θα πρέπει να πάσχουν από σοβαρή, ανίατη ασθένεια, που απειλεί τη ζωή τους και είναι σε προχωρημένο ή τελικό στάδιο, να βιώνουν συνεχή σωματικό ή ψυχικό πόνο λόγω αυτής της κατάστασης και να είναι σε θέση να εκφράσουν ελεύθερα την επιλογή τους. Η ψυχική ασθένεια από μόνη της δεν περιλαμβάνεται στους λόγους που ένας άνθρωπος μπορεί να ζητήσει και να λάβει βοήθεια για να βάλει τέλος στη ζωή του.

Υπέρ της υποβοηθούμενης αυτοκτονίας οι Γάλλοι

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί έχει δηλώσει ότι θα στείλει τον νόμο στο Συνταγματικό Συμβούλιο. Αυτό θα πρέπει να κρίνει σε ένα μήνα εάν ο νόμος συνάδει με το Σύνταγμα.

Η κοινή γνώμη στη Γαλλία τάσσεται υπέρ της υποβοηθούμενης αυτοκτονίας, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις. Τον Φεβρουάριο, έρευνα της Ifop έδειξε ότι το 84% ενέκρινε το νομοσχέδιο. Οι υποστηρικτές του λένε ότι ο νόμος θα δώσει μεγαλύτερη αυτονομία και έλεγχο σε ανθρώπους που βιώνουν αβάσταχτο πόνο στο τέλος της ζωής τους, επιβάλλοντας ταυτόχρονα αυστηρές δικλείδες ασφαλείας.

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«Μπορείς να το αποκαλείς ζωή όταν η οδύνη είναι τόσο μεγάλη που πλέον δεν μπορείς να κάνεις τίποτα;» διερωτήθηκε η Αν Ρεϊνό, η εκπρόσωπος της γαλλικής Ένωσης για το Δικαίωμα στον Θάνατο με Αξιοπρέπεια (ADMD). «Οι άνθρωποι θα μπορούν να αποφασίζουν οι ίδιος το πότε και πώς θα πεθάνουν, αφού ο πόνος τους έχει γίνει αφόρητος και δεν επιδέχεται ανακούφισης», πρόσθεσε.

Στον αντίποδα, οι επικριτές του νομοσχεδίου- ανάμεσά τους γιατροί και θρησκευτικές οργανώσεις- λένε ότι η νομιμοποίηση της υποβοηθούμενης αυτοκτονίας θα θέσει υπό πίεση ευάλωτους ανθρώπους. Η Καθολική Εκκλησία ήταν μεταξύ εκείνων που διαφώνησαν με το νομοσχέδιο και ένας επίσκοπος απείλησε ότι θα αρνηθεί να κοινωνήσει τους βουλευτές που θα το ψηφίσουν.

«Μια κοινωνία βασισμένη στην αδελφοσύνη στηρίζει, προστατεύει και φροντίζει τους ανθρώπους. Δεν εγκαταλείπει ποτέ τους πιο ευάλωτους από εμάς», είπε ο συντηρητικός πρώην υπουργός Εσωτερικών και υποψήφιος για την προεδρία της Γαλλίας Μπρουνό Ρεταϊγό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ Reuters, AFP