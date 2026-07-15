Αν και οι ομοσπονδιακοί νόμοι απαγορεύουν ρητά εν ζωή Αμερικανός πρόεδρος να απεικονίζεται σε νόμισμα, ο Τραμπ απεικονίζεται στο νέο μονοδόλαρο.

Το αμερικανικό νομισματοκοπείο αναμένεται να κυκλοφορήσει νόμισμα με το πρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ. Ο υπουργός οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, έκανε σχετική ανάρτηση με το νέο νόμισμα.

Το πρόσωπο του Τραμπ θα κυκλοφορήσει στο νόμισμα του ενός δολαρίου για να τιμήσει τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ γι' αυτό και κάτω από το πρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ στη μία όψη του νομίσματος αναγράφονται οι χρονολογίες 1776 - 2026.

Το νόμισμα αναμένεται να κυκλοφορήσει το φθινόπωρο και σύμφωνα μ ε το υπουργείο Οικονομικών, το σχέδιό του εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή των ΗΠΑ καλών Τεχνών. Όμως η εκδοχή που αποκαλύφθηκε νωρίτερα την Τετάρτη δεν είναι πανομοιότυπο του εγκεκριμένου σχεδίου. Μεταξύ των αλλαγών είναι το χρυσό φινίρισμα αντί για την μασίφ κατασκευή του από χρυσό.

{https://x.com/SecScottBessent/status/2077339920461439115}

Ο Σκοτ Μπέσεντ στην ανάρτησή του έγραψε πως«Καθώς η Αμερική τιμά τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας της, η US Mint θα αρχίσει να κόβει αυτό το νέο χρυσό νόμισμα του 1 δολαρίου για να τιμήσει την αιώνια κληρονομιά της ελευθερίας και ένα διαρκές σύμβολο πατριωτισμού. Με την παρουσία του Προέδρου Τραμπ, γιορτάζει τη δύναμη των αμερικανικών αξιών και την υπόσχεση ενός έθνους αφοσιωμένου στη διατήρηση της ελευθερίας για όλους».

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Αντιδράσεις για την απεικόνιση Τραμπ

Η απόφαση για την απεικόνιση του Τραμπ στο νόμισμα έχει εγείρει ήδη ερωτήματα και έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Ο λόγος είναι ότι οι ομοσπονδιακοί νόμοι απαγορεύουν ρητά εν ζωή Αμερικανός πρόεδρος να απεικονίζεται σε νόμισμα. Παράλληλα, ο υπουργός Οικονομικών έχει την εξουσία υπό συγκεκριμένες όμως προϋποθέσεις να εγκρίνει την κοπή και έκδοση νομισμάτων.

Η μπροστινή όψη του νέου νομίσματος απεικονίζει τον Τραμπ να φοράει κοστούμι και γραβάτα με την κλασική αυστηρή του έκφραση. Η λέξη «ελευθερία» εμφανίζεται στην επάνω άκρη με κεφαλαία γράμματα ενώ στο κάτω μέρος είναι αναγραμμένες οι χρονολογίες που σηματοδοτούν τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Δίπλα από το πρόσωπο του Τραμπ αναγράφεται η φράση «in God we trust».

Στην πίσω όψη, το νόμισμα απεικονίζει τον παραδοσιακό φαλακρό αετό από τη Μεγάλη Σφραγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών με την ένδειξη «Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής» να είναι είναι χαραγμένη γύρω από την επάνω άκρη. Στο κέντρο αναγράφεται επίσης η λατινική φράση «E Pluribus Unum», που σημαίνει «Από πολλούς σε έναν».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο αυτοαναφορικός Τραμπ ζητά να απεικονίζεται το πρόσωπο ή το όνομά του σε τοπωνύμια, ορόσημα, ή οτιδήποτε άλλο αμερικανικό. Πριν από λίγο καιρό πρόσθεσε το όνομά του στο Κέντρο Κένεντι, μεταξύ άλλων.

Τον Μάρτιο ανακοινώθηκε πως η υπογραφή του σύντομα θα εμφανιζόταν σύντομα σε ένα αμερικανικό χαρτονόμισμα. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ένας εν ενεργεία πρόεδρος των ΗΠΑ θα εμφανίσει την υπογραφή του σε νόμιμο χρήμα. Για να γίνει αυτό θα αφαιρεθεί για πρώτη φορά από το 1861, η υπογραφή του υπουργού Οικονομικών.

Με πληροφορίες του Guardian