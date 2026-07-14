«Δεν σας θέλουν εκεί, πρέπει να μετακινηθείς», είπε ο Τραμπ στον Νετανιάχου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στον Μπενιαμίν Νετανιάχου να αποσύρει τις IDF από τη Συρία και τον προέτρεψε να κάνει το ίδιο και στον Λίβανο, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν την περασμένη Πέμπτη (9/7), σύμφωνα με Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Axios.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε στον Νετανιάχου ότι η παρουσία του ισραηλινού στρατού σε συριακά εδάφη δημιουργεί ένταση και θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια κλιμάκωση, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. «Δεν σας θέλουν εκεί, πρέπει να μετακινηθείς», είπε ο Τραμπ στον Νετανιάχου, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, που πρόσθεσε ότι το ίδιο ισχύει και για τον Λίβανο.

«Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός επεσήμανε την ανάγκη για ζώνες ασφαλείας κατά μήκος των συνόρων του Ισραήλ», ανέφερε ανακοίνωση από το γραφείο του Νετανιάχου. Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να κάνει σχόλιο στο Axios, αλλά δεν διέψευσε τις πληροφορίες για το τηλεφώνημα.

«Απίθανο» ο Νετανιάχου να προχωρήσει στην απόσυρση των IDF

Τρεις μήνες πριν από τις εκλογές που είναι κρίσιμες για την πολιτική επιβίωσή του, αλλά και την ελευθερία του, είναι απίθανο ο Νετανιάχου να κάνει σημαντικά βήματα για την απόσυρση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων από τις περιοχές που κατέχει στη Συρία. Ή να επιτρέψει περαιτέρω μετακινήσεις στον Λίβανο, πέρα από αυτές στις οποίες έχει συμφωνήσει, εκτιμά το Axios.

Όμως, το αίτημα του Τραμπ εντείνει την πίεση στον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Αυτή τη στιγμή, οι IDF κατέχουν μεγάλα τμήματα του νότιου Λιβάνου και της νότιας Συρίας. Η ισραηλινή κυβέρνηση λέει ότι αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να αποφευχθεί μια νέα εισβολή όπως εκείνη της 7ης Οκτωβρίου 2023.

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Υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης του Ισραήλ θέλουν τον επ’ αόριστον έλεγχο αυτών των περιοχών, ενώ κάποιοι από αυτούς πιέζουν για τη δημιουργία εβραϊκών οικισμών εκεί.

Μία ημέρα μετά τη συνάντηση με αλ Σάρα το τηλεφώνημα Τραμπ - Νετανιάχου

Το τηλεφώνημα του Τραμπ με τον Νετανιάχου έγινε μία ημέρα μετά τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Σύρο ομόλογό του, Αχμάντ αλ-Σάρα, στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, στην Άγκυρα.

Επί μήνες η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθούσε να πετύχει μια νέα συμφωνία ασφαλείας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Συρία, προτού καταλήξει πως ο Νετανιάχου δεν θέλει να κάνει τις παραχωρήσεις που ζητούσε. Αυτές περιελάμβαναν τη σταδιακή απόσυρση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων από τη συριακή επικράτεια που κατέχει από την κατάρρευση του καθεστώτος Άσαντ, τον Δεκέμβριο του 2024, λένε Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν υπάρξει αρκετά περιστατικά στη νότια Συρία, όπου πολίτες που διαμαρτύρονταν για την παρουσία των IDF συγκρούστηκαν με Ισραηλινούς στρατιώτες.

Νέος γύρος συνομιλιών Ισραήλ- Λιβάνου

Σήμερα, Τρίτη, Αμερικανοί διαμεσολαβητές συναντήθηκαν Ισραηλινούς και Λιβανέζους διπλωμάτες στη Ρώμη, προκειμένου να συζητήσουν την εφαρμογή της συμφωνίας- πλαίσιο που υπεγράφη πριν από μερικές εβδομάδες.

Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, το Ισραήλ δεσμεύθηκε να αποσυρθεί από δύο «πιλοτικές ζώνες» που κατέχει στον νότιο Λίβανο και να επιτρέψει στον στρατό της χώρας να αναπτυχθεί εκεί. Οι IDF δεν έχουν μετακινηθεί ακόμα από αυτές τις δύο περιοχές. Η κυβέρνηση του Λιβάνου θέλει να ξεκινήσει η διαδικασία και έχει απαιτήσει ένα ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για περαιτέρω αποσύρσεις.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν πως οι IDF θέλουν να επιβεβαιώσουν πως στις «πιλοτικές ζώνες» δεν υπάρχουν όπλα και στρατιωτικές υποδομές της Χεζμπολάχ, προτού μετακινηθούν. Από την άλλη οι Λιβανέζοι λένε ότι αυτό θα πρέπει να το κρίνει ο αμερικανικός στρατός.