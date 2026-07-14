Ο Δήμος Κατερίνης ανακοίνωσε την πρόσληψη 117 εργαζομένων με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες καθαριότητας στις σχολικές μονάδες της περιοχής κατά τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027.
Οι θέσεις απευθύνονται σε υποψηφίους κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), δηλαδή σε αποφοίτους Γυμνασίου, και προβλέπουν απασχόληση είτε πλήρους είτε μειωμένου ωραρίου.
Η ειδικότητα που ζητείται
Η προκήρυξη αφορά αποκλειστικά την ειδικότητα:
ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων: 117 θέσεις
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση και να την καταθέσουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα προσόντα τους, καθώς και τυχόν προϋπηρεσία.
Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να γίνει:
- αυτοπροσώπως,
- μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου με νόμιμη εξουσιοδότηση,
- ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.
Οι αιτήσεις αποστέλλονται ή κατατίθενται στον Δήμο Κατερίνης (Πλατεία Δημαρχείου 1, Τ.Κ. 60133, Κατερίνη), στη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων – Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2351350412, 2351350411, 2351350430 και 2351350406.
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκινά την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 και ολοκληρώνεται την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026.