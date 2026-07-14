Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκινά την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 και ολοκληρώνεται την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026.

Ο Δήμος Κατερίνης ανακοίνωσε την πρόσληψη 117 εργαζομένων με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες καθαριότητας στις σχολικές μονάδες της περιοχής κατά τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027.

Οι θέσεις απευθύνονται σε υποψηφίους κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), δηλαδή σε αποφοίτους Γυμνασίου, και προβλέπουν απασχόληση είτε πλήρους είτε μειωμένου ωραρίου.

Η ειδικότητα που ζητείται

Η προκήρυξη αφορά αποκλειστικά την ειδικότητα:

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων: 117 θέσεις

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση και να την καταθέσουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα προσόντα τους, καθώς και τυχόν προϋπηρεσία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να γίνει:

αυτοπροσώπως,

μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου με νόμιμη εξουσιοδότηση,

ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Οι αιτήσεις αποστέλλονται ή κατατίθενται στον Δήμο Κατερίνης (Πλατεία Δημαρχείου 1, Τ.Κ. 60133, Κατερίνη), στη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων – Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2351350412, 2351350411, 2351350430 και 2351350406.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκινά την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 και ολοκληρώνεται την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026.