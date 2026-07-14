Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του 69χρονου στην Επανομή.

Ένας 69χρονος αγνοείται στην Επανομή, μετά την ανατροπή του σκάφους που επέβαινε με τη σύζυγό του, η οποία διασώθηκε.

Το ζευγάρι είχε βγει για ψάρεμα στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Ποταμού της Επανομής, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το σκάφος τους ανατράπηκε. Η γυναίκα κολυμπούσε για ώρες, μέχρι να την εντοπίσει ένα ιδιωτικό σκάφος που έπλεε στην περιοχή, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Από το απόγευμα έχει στηθεί μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του 69χρονου που αγνοείται, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Eρευνας και Διάσωσης. Για την επιχείρηση κινητοποιήθηκαν ένα ελικόπτερο Super Puma, τρία σκάφη του Λιμενικού κι ένα της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης. Στην περιοχή πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι, με ένταση 4 μποφόρ.