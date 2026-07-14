Το νομοσχέδιο πρότεινε το υπουργικό συμβούλιο, ωστόσο αναμένεται η έγκριση του κοινοβουλίου.

Νομοσχέδιο το οποίο προβλέπει την επέκταση της «προληπτικής προσαγωγής» και σε ανήλικους παρουσίασε η κυβέρνηση της Ιταλίας.

Στη σημερινή (14/07) συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο υπουργός Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζι τόνισε ότι το συγκεκριμένο μέτρο θα μπορεί να εφαρμόζεται, για παράδειγμα, σε περίπτωση που αστυνομικές δυνάμεις διαπιστώνουν ότι υπάρχουν ανήλικα τα οποία οπλοφορούν ή έχουν στην κατοχή τους μαχαίρια, θέτοντας σε κίνδυνο την ακεραιότητα πολιτών, ιδίως σε πολυσύχναστα σημεία των πόλεων.

Για την εφαρμογή, πάντως, των νέων αυστηρών αυτών μέτρων θα χρειαστεί η έγκριση του κοινοβουλίου.

Στην Ιταλία έχουν εγκριθεί μέτρα που προβλέπουν, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα προληπτικής προσαγωγής ενηλίκων οι οποίοι κρίνονται ως πιθανή απειλή για τη δημόσια τάξη κατά τη διάρκεια μεγάλων συγκεντρώσεων ή δημόσιων εκδηλώσεων. Οι πολίτες αυτοί μπορούν να μεταφέρονται σε αστυνομικά τμήματα ή εγκαταστάσεις των καραμπινιέρων για χρονικό διάστημα που μπορεί να ξεπεράσει τις 12 ώρες.

Για κάθε τέτοια περίπτωση θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα ο αρμόδιος εισαγγελέας, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την ακύρωση του μέτρου. Η διαδικασία της προληπτικής προσαγωγής θα μπορεί να εφαρμόζεται ακόμη και από τη δημοτική αστυνομία.

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Παράλληλα, οι νέες ρυθμίσεις παρέχουν στους επικεφαλής των αστυνομικών διευθύνσεων την αρμοδιότητα να απαγορεύουν συγκεντρώσεις σε συγκεκριμένες περιοχές, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη γραπτή κοινοποίηση της σχετικής απόφασης.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Φεβρουάριο η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι είχε προχωρήσει σε ένα πρώτο πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση της νεανικής βίας, το οποίο περιλάμβανε την απαγόρευση πώλησης μαχαιριών σε ανηλίκους, καθώς και πρόστιμα έως 1.000 ευρώ σε γονείς που δεν επιδεικνύουν την απαιτούμενη μέριμνα για τη συμπεριφορά των παιδιών τους ή δεν επιχειρούν να αποτρέψουν πιθανές βίαιες ενέργειες.