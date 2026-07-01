Ο δικηγόρος του διεθνή αμυντικού ανέφερε ότι ο πελάτης του «δεν έχει πληρώσει ποτέ για σεξ».

Ο αμυντικός της Ίντερ και της εθνικής Ιταλίας, Αλεσάντρο Μπαστόνι, βρίσκεται υπό έρευνα για υπόθεση πορνείας ανηλίκων, στο πλαίσιο έρευνας που αφορά εταιρεία η οποία διοργάνωνε σε κλαμπ βραδιές «all-inclusive» για VIP πελάτες, όπως ανακοίνωσαν την Τρίτη οι ιταλικές εισαγγελικές αρχές.

Σύμφωνα με τους ανακριτές, ο Μπαστόνι φέρεται να είχε σεξουαλική επαφή με 17χρονη κοπέλα που είχε προσληφθεί από την εταιρεία.

Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι οι ιδιοκτήτες της εταιρείας, οι οποίοι επίσης βρίσκονται υπό έρευνα, διέθεταν ιδιωτικά διαμερίσματα στους πελάτες, όπου μπορούσαν να έχουν σεξουαλικές σχέσεις με ανήλικες κοπέλες.

«Υπάρχουν μέρη εκεί που μπορούμε να κρυφτούμε;»

Σε ηχογραφήσεις τηλεφωνικών συνομιλιών που χρονολογούνται από το 2020 και δημοσιεύθηκαν από ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ο Μπαστόνι είχε «εκφράσει την πρόθεσή του να έχει σεξουαλική επαφή αμέσως μετά το δείπνο στο διαμέρισμα», όπως φέρεται να αναγράφεται στη δικογραφία.

Σε υποκλαπείσα συνομιλία, ένας από τους εκπροσώπους δημοσίων σχέσεων της εταιρείας φέρεται να έγραψε στον Μπαστόνι: «Νομίζω ότι η ανήλικη κοπέλα θέλει να κοιμηθεί μαζί σου. Θέλει να διασκεδάσει λίγο». Ο Μπαστόνι φέρεται να απάντησε: «Υπάρχουν μέρη εκεί που μπορούμε να κρυφτούμε;» Ο εκπρόσωπος δημοσίων σχέσεων φέρεται να απάντησε: «Κάτι θα βρούμε. Στη χειρότερη περίπτωση, μπορείς να την πας σπίτι σου».

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Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η εταιρεία παρέσυρε την κοπέλα στην πορνεία το βράδυ της 11ης Ιουλίου 2020. Η κοπέλα, η οποία ανακρίθηκε τις τελευταίες ημέρες ως μάρτυρας, δήλωσε ότι είχε πάει στο σπίτι του ποδοσφαιριστή, αλλά αρνήθηκε ότι είχε σεξουαλική επαφή μαζί του.

Ο δικηγόρος του Μπαστόνι, Σαλβατόρε Σκούτο, δήλωσε: «Ο πελάτης μου δεν πλήρωσε ποτέ για σεξ και δεν είχε σεξουαλικές σχέσεις με ανηλίκες».

Σύμφωνα με την ιταλική νομοθεσία, οι σεξουαλικές πράξεις με ανηλίκους ηλικίας μεταξύ 14 και 18 ετών με αντάλλαγμα χρήματα ή οποιοδήποτε άλλο όφελος, ακόμη και αν αυτό απλώς υποσχέθηκε, τιμωρούνται με φυλάκιση από ένα έως έξι έτη.

Με πληροφορίες από Guardian