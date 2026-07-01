Η ανακοίνωση αυτή έρχεται τη στιγμή που η Ρωσία αναπτύσσει στρατιωτικές υποδομές κατά μήκος των συνόρων της με το ΝΑΤΟ.

Η Ρωσία έκλεισε την Τετάρτη τη σιδηροδρομική κυκλοφορία σε μερικές από τις τελευταίες εναπομείνασες συνοριακές της διαβάσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η κίνηση αυτή, η οποία ανακοινώθηκε με κυβερνητικό διάταγμα το βράδυ της Τρίτης, αναστέλλει από την 1η Ιουλίου κάθε μετακίνηση προσώπων, οχημάτων, εμπορευμάτων και φορτίων μέσω σιδηροδρόμου με τη Φινλανδία, την Εσθονία και τη Λετονία.

Το υπουργείο Εξωτερικών ενημέρωσε επίσημα τα κράτη της Βαλτικής για την απόφαση, χωρίς ωστόσο να δώσει εξηγήσεις για τα «προσωρινά» κλεισίματα, ούτε κάποια ένδειξη για το πότε αυτά θα αρθούν.

Τα σημεία ελέγχου και οι διαβάσεις που επηρεάζονται στα σύνορα με τη Φινλανδία περιλαμβάνουν τον φινλανδικό Σταθμό της Αγίας Πετρούπολης, το Βίμποργκ και το Σβετογκόρσκ στην περιφέρεια του Λένινγκραντ, καθώς και το Βάρτσιλα και τη Λιούτα στην Καρελία. Κλειστά είναι επίσης το Πετσόρι στα εσθονικά σύνορα και το Πιτάλοβο κοντά στη Λετονία.

Πολλές από τις φινλανδικές σιδηροδρομικές διαβάσεις παρουσίαζαν ήδη ελάχιστη έως μηδενική επιβατική κίνηση, καθώς οι απευθείας σιδηροδρομικές συνδέσεις μεταξύ Φινλανδίας και Ρωσίας είχαν ανασταλεί μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022. Στη συνέχεια, η Φινλανδία έκλεισε ολόκληρα τα ανατολικά της σύνορα τον Δεκέμβριο του 2023, λόγω αυτού που περιέγραψε ως «εργαλειοποιημένη μετανάστευση» ενορχηστρωμένη από τη Ρωσία.

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Αντίθετα, οι διαβάσεις στο Πετσόρι στα εσθονικά σύνορα και στο Πιτάλοβο κοντά στη Λετονία παρέμεναν λειτουργικές μέχρι τώρα.

Οι απευθείας πτήσεις μεταξύ Ρωσίας και ΕΕ παραμένουν σε αναστολή, ενώ οι χερσαίες διαβάσεις είναι περιορισμένες και υπόκεινται σε εθνικούς περιορισμούς.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται τη στιγμή που η Ρωσία αναπτύσσει στρατιωτικές υποδομές κατά μήκος των συνόρων της με το ΝΑΤΟ.

Μια πρόσφατη κοινή έρευνα του σουηδικού SVT και του νορβηγικού NRK αποκάλυψε ότι η Ρωσία κατασκευάζει νέους στρατώνες, αποθήκες πυρομαχικών και κέντρα διανομής κοντά στα σύνορά της με τη Φινλανδία, τη Νορβηγία και τα κράτη της Βαλτικής, με σχέδια να σταθμεύσει εκεί τελικά έως και 115.000 στρατιώτες, μόλις εκτονωθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.