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Ο Γάλλος πρόεδρος δημοσίευσε βίντεο που φαίνεται να δείχνει στρατιωτικούς να επιβιβάζονται στο πλοίο και να πραγματοποιούν έρευνα.

Γαλλικές δυνάμεις αναχαίτισαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα πετρελαιοφόρο του ρωσικού «σκιώδους στόλου», δήλωσε την Πέμπτη ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Μακρόν ανέφερε ότι το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό αναχαίτισε το πλοίο «Deliver» ενώ έπλεε ανοικτά των ακτών της Σικελίας, «κατά παράβαση του ναυτικού δικαίου».

{https://x.com/EmmanuelMacron/status/2070078777443410023}

Ο Γάλλος πρόεδρος δημοσίευσε βίντεο που φαίνεται να δείχνει στρατιωτικούς να επιβιβάζονται στο πλοίο και να πραγματοποιούν έρευνα.

Σύμφωνα με την Ukraine's Main Directorate of Intelligence, το Deliver είναι πλοίο με σημαία Καμερούν, το οποίο συμμετέχει στις εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου από το 2024, δραστηριοποιούμενο κυρίως από λιμάνια της Βαλτικής και της Μαύρης Θάλασσας.

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Η Ρωσία χρησιμοποιεί τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» για να παρακάμπτει τις δυτικές κυρώσεις στον ενεργειακό τομέα, οι οποίες απαγορεύουν τη ναύλωση ή την ασφάλιση πετρελαιοφόρων που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο, εκτός εάν τηρούνται συγκεκριμένοι περιορισμοί.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε και πραγματοποίησε νηοψία στο δεξαμενόπλοιο «Smyrtos» στη Μάγχη.

«Η τελευταία επιχείρηση κατά του "σκιώδους στόλου", η οποία πραγματοποιήθηκε μόλις λίγες ημέρες μετά από παρόμοια ενέργεια του Ηνωμένου Βασιλείου, καταδεικνύει την αποφασιστικότητα των Ευρωπαίων», δήλωσε ο Μακρόν.

«Δεν θα επιτρέψουμε στον "σκιώδη στόλο" να παρακάμπτει τις κυρώσεις και να χρηματοδοτεί τη ρωσική πολεμική προσπάθεια», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από Euronews.com