Στην ηπειρωτική Ισπανία καταγράφηκαν αυτή την εβδομάδα οι υψηλότερες μέσες ημερήσιες θερμοκρασίες Ιουνίου από το 1950.

Ο καύσωνας που έχει πλήξει μεγάλο μέρος της Ευρώπης ενδέχεται να συνδέεται με 212 θανάτους που καταγράφηκαν στην Ισπανία μεταξύ Κυριακής και Τετάρτης, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Ινστιτούτο Υγείας Carlos III στη Μαδρίτη.

Οι υπολογισμοί αυτοί στηρίζονται σε ένα σύστημα που έχει ονομαστεί «ΜοΜο» (Παρακολούθηση Θνησιμότητας). Αυτό συλλέγει σε καθημερινή βάση τον αριθμό των θανάτων στην Ισπανία και υπολογίζει τη διαφορά της θνησιμότητας σε σύγκριση με αυτήν που αναμένεται βάσει των καταγεγραμμένων ιστορικών στοιχείων.

Ενσωματώνει επίσης εξωτερικούς παράγοντες, όπως μετεωρολογικά δεδομένα από την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET, προκειμένου να εκτιμήσει τις πιθανές αιτίες των αυξήσεων των θανάτων.

Τα δεδομένα κατέγραψαν υπερβάλλουσα θνησιμότητα 98 θανάτων για τις ίδιες τέσσερις ημέρες του 2025, κατά τη διάρκεια του θερμότερου καλοκαιριού που έχει καταγραφεί ποτέ σε μια χώρα η οποία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της κλιματικής αλλαγής.

Ο αριθμός των θανάτων που σχετίζονται με τη ζέστη στην Ισπανία μεταξύ 16 Μαΐου και 30 Σεπτεμβρίου πέρυσι έφτασε τους 3.832, σημειώνοντας αύξηση 87,6% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2024, σύμφωνα με τα δεδομένα του MoMo.

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Ρεκόρ θερμοκρασιών

Στην ηπειρωτική Ισπανία καταγράφηκαν αυτή την εβδομάδα οι υψηλότερες μέσες ημερήσιες θερμοκρασίες Ιουνίου από το 1950, με τη Δευτέρα να φτάνει τους 28,08°C και την Τρίτη τους 28,17°C.

Τις δύο αυτές ημέρες καταγράφηκαν επίσης οι υψηλότερες μέσες ελάχιστες θερμοκρασίες για Ιούνιο από το 1950, με 20,14°C τη Δευτέρα και 19,81°C την Τρίτη. Αυτές οι «τροπικές νύχτες» δυσκολεύουν τον ύπνο και απειλούν τη δημόσια υγεία.

Η ακραία ζέστη προκάλεσε το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού σε περιοχές της βόρειας Ισπανίας, συμπεριλαμβανομένων της Κανταβρίας και της Χώρας των Βάσκων, οι οποίες συνήθως δεν πλήττονται από τέτοιες θερμοκρασίες. Ωστόσο ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 40°C.

Οι περισσότερες προειδοποιήσεις για τον καιρό είχαν αρθεί την Πέμπτη, με το χαμηλότερο επίπεδο συναγερμού (κίτρινο) να παραμένει σε ισχύ στο βορρά.

Με πληροφορίες από AFP