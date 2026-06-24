Η κλιματική κρίση δοκιμάζει σκληρά τις αντοχές της Ευρώπης, καθώς ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα σπάει το ένα ιστορικό ρεκόρ μετά το άλλο σε πολλές χώρες της ηπείρου.

Η Ευρώπη προετοιμάζεται για ακόμα μία ημέρα πρωτοφανούς καύσωνα, την ώρα που οι γαλλικές αρχές καταβάλλουν προσπάθειες να αποκαταστήσουν τα σοβαρά προβλήματα ηλεκτροδότησης που έχουν αφήσει χωρίς ρεύμα χιλιάδες νοικοκυριά.

Οι θερμοκρασίες-ρεκόρ σε ολόκληρη την Ευρώπη - οι οποίες φτάνουν ακόμη και τους 18 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα - έχουν προκαλέσει προβλήματα στα δίκτυα μεταφορών, ενώ ανάγκασαν σχολεία και τουριστικά αξιοθέατα να κλείσουν.

Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία δήλωσε ότι οι τρέχουσες συνθήκες είναι συγκρίσιμες με καύσωνα του 2003, ο οποίος είχε διάρκεια 16 ημερών και προκάλεσε περίπου 80.000 επιπλέον θανάτους σε όλη την Ευρώπη.

Για την ώρα, κανείς δεν ξέρει πόσο θα διαρκέσει το τρέχον κύμα καύσωνα, που αποδίδεται σε ένα μετεωρολογικό μοτίβο γνωστό ως «εμποδισμός Ωμέγα» (Omega block), ωστόσο ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός επεσήμανε ότι η Ευρώπη θερμαίνεται με ρυθμό υπερδιπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο, γεγονός που καθιστά τα παρατεταμένα επεισόδια ζέστης ολοένα και πιο πιθανά.

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Οι ακραίες συνθήκες ανάγκασαν τις κατασκευαστικές εταιρείες να τροποποιήσουν τα ωράρια εργασίας, ενώ οι έμποροι λιανικής πασχίζουν να καλύψουν τη ζήτηση για ανεμιστήρες και φορητά κλιματιστικά και οι αγρότες θερίζουν τα σιτηρά κατά τη διάρκεια της νύχτας. Επιπλέον, δεκάδες άνθρωποι έχουν πνιγεί στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από τη ζέστη βουτώντας σε λίμνες και ποτάμια.

Η Γαλλία κατέγραψε την Τρίτη τη θερμότερη ημέρα στην ιστορία της, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι 40 άνθρωποι σε όλη τη χώρα πνίγηκαν κολυμπώντας σε μη ελεγχόμενες περιοχές. Περισσότερο από το 90% του γαλλικού πληθυσμού είναι εκτεθειμένο σε ακραία ζέστη, με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να κυμανθούν από 39°C έως 41°C την Τετάρτη, από τη Βρετάνη έως την περιοχή του Παρισιού, καθώς και στο μεγαλύτερο μέρος της νοτιοδυτικής χώρας.

«Κόκκινος συναγερμός» για ακραία ζέστη στη Βρετανία

Το Ηνωμένο Βασίλειο προετοιμάζεται επίσης για θερμοκρασίες που θα σπάσουν κάθε προηγούμενο ρεκόρ, με αποτέλεσμα τα σχολεία να κλείσουν και οι πολίτες να καλούνται να αποφύγουν τις μετακινήσεις.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη η θερμοκρασία ενδέχεται να φτάσει τους 40°C σε ορισμένα τμήματα της Αγγλίας και της Ουαλίας, ενώ βρίσκεται σε ισχύ κόκκινη προειδοποίηση για ακραία ζέστη, η οποία καλύπτει μια περιοχή που εκτείνεται από το Λονδίνο έως το Σουόνσι και από το Σόμερσετ έως το Μπέρμιγχαμ.

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Ο διαχειριστής του δικτύου ζήτησε από τους παραγωγούς ενέργειας να αυξήσουν τη διαθέσιμη ισχύ εν μέσω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένεται να σπάσουν κάθε ρεκόρ αργότερα την Τετάρτη, ενώ οι βρετανικές υγειονομικές αρχές εξέδωσαν «κόκκινο συναγερμό» για την υγεία λόγω καύσωνα, για δεύτερη μόλις φορά στην ιστορία, προειδοποιώντας για κίνδυνο της ζωής ακόμα και των υγιών ατόμων, πέρα από τους ασθενείς και τους ηλικιωμένους.

Παράλληλα, οι εταιρείες τρένων της Βρετανίας συνέστησαν στους πολίτες να πραγματοποιούν μόνο τις απολύτως απαραίτητες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των δύο θερμότερων ημερών, της Τετάρτης και της Πέμπτης, καθώς η ζέστη επέβαλε περιορισμούς στην ταχύτητα των συρμών.

«Κόκκινος συναγερμός» και στην Ιταλία - Σε επιφυλακή Ολλανδία, Πολωνία και Ουγγαρία

Το υπουργείο Υγείας της Ιταλίας έχει επίσης κηρύξει κόκκινο συναγερμό για καύσωνα σε 16 πόλεις για την Τετάρτη, συμπεριλαβανόμενου του Μιλάνου και της Ρώμης.

Παράλληλα, από την Τετάρτη έως τουλάχιστον την Παρασκευή, η κεντρική και η νότια Ολλανδία θα βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό για ακραίο καύσωνα. Όποιος ζει στο Άμστερνταμ και διαθέτει κάρτα δημότη (city pass) μπορεί να κολυμπήσει δωρεάν σε έξι ανοιχτές πισίνες της πόλης, ενώ η εθνική εταιρεία σιδηροδρόμων θα μειώσει τα δρομολόγια των τρένων σε αρκετές διαδρομές από την Τετάρτη λόγω της αναμενόμενης ζέστης.

Σημειώνεται πως τις επόμενες ημέρες, το κύμα καύσωνα αναμένεται να επεκταθεί και στην ανατολική Ευρώπη.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Πολωνίας εξέδωσε προειδοποιήσεις υψηλού επιπέδου για το δυτικό τμήμα της χώρας από την Πέμπτη έως το Σάββατο, προβλέποντας ότι οι θερμοκρασίες ενδέχεται να καταρρίψουν ρεκόρ.

Οι δημοφιλείς ακτές της Κροατίας στην Αδριατική τέθηκαν επίσης σε κόκκινο συναγερμό για την Παρασκευή και το Σάββατο. Τέλος, η Ουγγαρία, η οποία βρισκόταν ήδη υπό συναγερμό δεύτερου βαθμού, ανακοίνωσε ότι αναβαθμίζει την προειδοποίηση στο μέγιστο επίπεδο από το Σάββατο έως την Τρίτη, καθώς οι θερμοκρασίες συνεχίζουν να σημειώνουν άνοδο.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα ακραία αυτά καιρικά φαινόμενα καθοδηγούνται από ατμοσφαιρικά μοτίβα και συστήματα κυκλοφορίας που κρατούν τον θερμό αέρα εγκλωβισμένο στο ίδιο σημείο για ημέρες, προκαλώντας τη σταδιακή άνοδο του υδραργύρου - παράγοντες οι οποίοι επιδεινώνονται από την παγκόσμια υπερθέρμανση.