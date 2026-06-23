Το φαινόμενο του «θερμικού θόλου», που εγκλωβίζει θερμές αέριες μάζες πάνω από μεγάλα τμήματα της ηπείρου, ενισχύει τις ακραίες συνθήκες, από την Ιβηρική Χερσόνησο έως την Κεντρική Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα από τα πιο έντονα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών, με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές χώρες, ενώ δεν αναμένεται άμεσα ανακούφιση.

Το φαινόμενο του «θερμικού θόλου», που εγκλωβίζει θερμές αέριες μάζες πάνω από μεγάλα τμήματα της ηπείρου, ενισχύει τις ακραίες συνθήκες, από την Ιβηρική Χερσόνησο έως την Κεντρική Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο.

20 άνθρωποι πνίγηκαν στη Γαλλία αναζητώντας λίγη δροσιά

Περίπου 20 άνθρωποι έχουν πνιγεί από το Σαββατοκύριακο στη Γαλλία ενώ κολυμπούσαν σε περιοχές χωρίς επίβλεψη, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές, καθώς ο κόσμος αναζητούσε λίγη δροσιά για να ανακουφιστεί από τις υψηλές θερμοκρασίες του κύματος καύσωνα.

«Υπάρχουν γύρω στους 20 θανάτους από το περασμένο σαββατοκύριακο», δήλωσε στον γαλλικό ραδιοσταθμό France Inter η υπουργός Αθλητισμού Μαρινά Φεραρί.

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«Το να πηγαίνεις να κολυμπήσεις σε μη εγκεκριμένες περιοχές, στη διάρκεια καύσωνα, δεν είναι κάτι που θα πρέπει να παίρνουμε ελαφρά», πρόσθεσε η υπουργός.

Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας France Inter, μεγάλο μέρος της Γαλλίας αναμένεται να αντιμετωπίσει σήμερα θερμοκρασίες που θα κυμαίνονται γύρω στους 40 βαθμούς Κελσίου.

Διακοπή λειτουργίας πυρηνικού σταθμού

Την διακοπή της λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού του Γκολφές της Γαλλίας εξαιτίας των περιβαλλοντικών συνθηκών, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του σταθμού.

Ο σταθμός διαθέτει δύο αντιδραστήρες πεπιεσμένου ύδατος ισχύος 1,3 GW και χρησιμοποιεί τα ύδατα του ποταμού Γκαρόν (Γαρούνας) για την ψύξη των αντιδραστήρων του.

Η λειτουργία του ενός αντιδραστήρα σταμάτησε λίγο πριν από τα μεσάνυκτα προληπτικά εξαιτίας της ανόδου της θερμοκρασίας των υδάτων του Γκαρόν στους 28°C. Ο πρώτος αντιδραστήρας βρισκόταν ήδη εκτός λειτουργίας για συντήρηση.

Απόφαση του 2006 προβλέπει ότι η θερμοκρασία των υδάτων του ποταμού δεν πρέπει να ξεπεράσει τους 28°C μετά τις εκροές του σταθμού για την προστασία της πανίδας και της χλωρίδας.

Οι 57 πυρηνικοί αντιδραστήρες της Γαλλίας πρέπει να ψύχονται σε μόνιμη βάση, εξ ου και η εγκατάστασή τους κοντά σε ποταμούς ή στην θάλασσα.

Σε περίπτωση ισχυρής ζέστης, η αύξηση της θερμοκρασίας των ποταμών είναι πιθανόν να αναγκάσει την εταιρεία διαχείρισης της ενέργειας EDF περιορίσει έως και να διακόψει την παραγωγή για την αποφυγή περαιτέρω θέρμανσης των υδάτων.

Σε κανονικές συνθήκες, οι διακοπές λειτουργίας ή η επιβολή περιορισμών για περιβαλλοντικούς λόγους έχουν περιορισμένες συνέπειες στην πυρηνική παραγωγή. Η ετήσια μείωση είναι της τάξεως του 0,3%. Αλλά σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής, και χωρίς προσαρμογές, ο ετήσιος μέσος όρος μπορεί να φθάσει το 1,4% το 2035 και στην συνέχεια το 1,5% το 2050.

Το κύμα καύσωνα που πλήττει την Γαλλία έχει αναγκάσει την EDF να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο μείωσης της παραγωγής σε άλλους πυρηνικούς σταθμούς.

Ιταλία: Γεμάτα νοσοκομεία, διακοπές ρεύματος και μέτρα έκτακτης ανάγκης

Το ισχυρό κύμα καύσωνα πλήττει και την Ιταλία, με θερμοκρασίες που φτάνουν έως και τους 40°C και προκαλούν εκτεταμένες διαταραχές στην καθημερινότητα.

Έχουν καταγραφεί εκατοντάδες περιστατικά ανθρώπων που χρειάστηκαν νοσηλεία λόγω θερμοπληξίας και άλλων προβλημάτων υγείας, ενώ τα τμήματα επειγόντων περιστατικών δέχονται τεράστια πίεση.

Ενδεικτικά, στην Πάρμα καταγράφηκαν 1.068 επισκέψεις σε μόλις τρεις ημέρες.

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Επίσης, η αυξημένη χρήση κλιματιστικών έχει οδηγήσει σε σημαντική επιβάρυνση του ηλεκτρικού δικτύου. Σε πόλεις όπως το Μιλάνο έχουν σημειωθεί επαναλαμβανόμενες διακοπές ρεύματος και βλάβες σε ανελκυστήρες, ακόμη και προβλήματα στη λειτουργία δημοτικών υπηρεσιών λόγω πτώσεων τάσης.

Η ιταλική κυβέρνηση προχώρησε άμεσα σε έκτακτα μέτρα, επαναφέροντας ρυθμίσεις που είχαν εφαρμοστεί και προηγούμενες χρονιές.

Σύμφωνα με τι σχετική ανακοίνωση, δίνεται η δυνατότητα σε εργοδότες να αναστέλλουν ή να μειώνουν προσωρινά την εργασία σε περιόδους ακραίας ζέστης, ώστε να προστατεύεται η υγεία των εργαζομένων. Σε αυτές τις περιπτώσεις ενεργοποιούνται ειδικά κοινωνικά επιδόματα στήριξης, όπως το σύστημα επιδότησης εργασίας (CIGS), που καλύπτει μέρος του εισοδήματος όταν διακόπτεται η παραγωγική δραστηριότητα.

Το μέτρο στοχεύει στη μείωση της έκθεσης των εργαζομένων σε επικίνδυνες θερμοκρασίες, ιδιαίτερα τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας.

Πέρα από τον καύσωνα, η Ιταλία αντιμετωπίζει και σοβαρό πρόβλημα ξηρασίας. Η κυβέρνηση αποφάσισε την παράταση έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2026 της θητείας του Φάμπιο Τσιτσιλιάνο ως ειδικού επιτρόπου για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, με στόχο τον συντονισμό των έκτακτων μέτρων.

Σε περιφερειακό επίπεδο, η περιοχή του Πιεμόντε επανενεργοποίησε το παρατηρητήριο υδάτινης κρίσης για τη συνεχή παρακολούθηση των υδρομετεωρολογικών δεδομένων, ενώ συγκροτήθηκε ειδική ομάδα εργασίας για τη διαχείριση της κατάστασης στη λίμνη Ματζόρε.

Βρετανία: Μετά τις καταιγίδες, καύσωνας

Ο νότος της Αγγλίας επλήγη τη Δευτέρα το βράδυ από έντονες καταιγίδες, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο προετοιμάζεται για ένα πιθανά ιστορικό κύμα καύσωνα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι ανταποκρίθηκε σε περίπου 400 κλήσεις μέσα σε μία νύχτα, μεταξύ άλλων για δύο πυρκαγιές σε κατοικίες που αποδίδονται πιθανώς σε κεραυνούς, καθώς και για περιστατικά πλημμυρών σε σπίτια.

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Σύμφωνα με την Met Office, το φαινόμενο του «θερμικού θόλου» αναμένεται μέσα στην εβδομάδα να ανεβάσει τις θερμοκρασίες στους 40°C σε περιοχές της Αγγλίας και της Ουαλίας.

Οι θερμοκρασίες αυτές ενδέχεται να ξεπεράσουν το ρεκόρ Ιουνίου που είχε καταγραφεί στο Χάμσαϊρ το 1976, και να πλησιάσουν το ιστορικό υψηλό του Ηνωμένου Βασιλείου των 40,3°C που είχε σημειωθεί τον Ιούλιο του 2022.

Η ζέστη αναμένεται να συνεχιστεί τουλάχιστον έως την Πέμπτη, με την Met Office να εκδίδει κόκκινη προειδοποίηση για ακραίες θερμοκρασίες.

Η προειδοποίηση καλύπτει μια μεγάλη περιοχή από το Λονδίνο έως το Σόμερσετ και το Σουόνσι, καθώς και προς το Μπέρμιγχαμ, και τίθεται σε ισχύ από τις 9 το πρωί της Τετάρτης έως τις 9 το βράδυ της Πέμπτης.

Παράλληλα, βρίσκεται ήδη σε ισχύ πορτοκαλί προειδοποίηση για ακραία ζέστη σε περιοχές της νότιας Αγγλίας και των Μίντλαντς, που θα διαρκέσει έως τα μεσάνυχτα.

Ισπανία: Κόκκινος συναγερμός, φόβοι για πυρκαγιές

Υψηλές θερμοκρασίες επικρατούν και στην Ισπανία, οδηγώντας σε ακυρώσεις ή περιορισμούς των εορτασμών με τις παραδοσιακές φωτιές του Αγίου Ιωάννη (San Juan), καθώς οι αρχές φοβούνται την εκδήλωση πυρκαγιών.

Σήμερα Τρίτη, που αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη ημέρα του πρώτου καύσωνα το φετινό καλοκαίρι, πέντε επαρχίες βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό, με θερμοκρασίες που πλησιάζουν τους 40°C και σε ορισμένες περιοχές της ενδοχώρας φτάνουν ή και ξεπερνούν τους 42°C.

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Σύμφωνα με την AEMET, τα πιο έντονα φαινόμενα καταγράφονται - ασυνήθιστα - στο βόρειο τμήμα της χώρας, με περιοχές της Χώρας των Βάσκων και της Κανταβρίας να βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Στο νότο, η Ανδαλουσία επίσης βρίσκεται σε επίπεδο μέγιστου κινδύνου, ενώ πορτοκαλί προειδοποιήσεις ισχύουν σε ακόμη δέκα περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένης της Μαδρίτης.

Στην πρωτεύουσα οι θερμοκρασίες αναμένεται να αγγίξουν τους 40°C, ενώ σε περιοχές της Ανδαλουσίας και της Εξτρεμαδούρας μπορεί να ξεπεράσουν τους 42°C. Ακόμα και τη νύχτα η κατάσταση παραμένει δύσκολη, καθώς οι θερμοκρασίες δεν αναμένεται να πέσουν κάτω από τους 25°C, σε πολλές περιοχές.

Παράλληλα με τον καύσωνα, η ανησυχία για δασικές πυρκαγιές είναι ιδιαίτερα έντονη. Περιοχές όπως η Καταλονία βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ η Καστίλλη-Λα Μάντσα, η Βαλένθια και η Γαλικία έχουν τεθεί σε κατάσταση ακραίου κινδύνου.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, το κύμα καύσωνα αναμένεται να αρχίσει να υποχωρεί από την Πέμπτη, όταν ψυχρότερες αέριες μάζες θα επαναφέρουν τις θερμοκρασίες σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Με πληροφορίες από Reuters, ilsole24ore, Independent, Euronews.com