Παραμονή με αστερίσκους από τον χανιώτη βουλευτή, Παύλο Πολάκη.

Την ειλημμένη απόφαση να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, διεκδικώντας όσο το δυνατό μεγαλύτερο ποσοστό, ανακοίνωσαν από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής οι Ρένα Δούρου, Νίκος Παππάς και Παύλος Πολάκης, δηλαδή τα πρόσωπα που θα απαρτίζουν τη «συλλογική ηγεσία» του κόμματος στον δρόμο προς τις κάλπες.

Από εκεί και πέρα, η «τρόικα» της Κουμουνδούρου εξαπέλυσαν σφοδρότατη επίθεση εναντίον των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που ανεξαρτητοποιήθηκαν και δεν παρέδωσαν την έδρα τους, ενώ υπήρξαν πολλά «πυρά» προς τον Αλέξη Τσίπρα - ειδικά από τον χανιώτη βουλευτή.

Παραμονή Πολάκη, με… αστερίσκους

Μέχρι αργά το βράδυ της Παρασκευής, το μεγάλο θρίλερ για όσους απέμειναν στον ΣΥΡΙΖΑ, ήταν το τι θα πράξει ο Παύλος Πολάκης μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας του για την ηγεσία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

«Λυτοί και δεμένοι» έπεσαν πάνω του, για να τον πείσουν να παραμείνει και να δώσει μαζί τους τη μάχη των επόμενων εκλογών, παρά τη -δικαιολογημένη σε μεγάλο βαθμό- προσωπική πικρία για την αντιμετώπιση που είχε από μερίδα συντρόφων του.

Όπως φάνηκε κατά την τοποθέτηση του, ο Χανιώτης βουλευτής θα παραμείνει στον ΣΥΡΙΖΑ, «όσο αντέχω και με όσους αντέχουν, για ένα τέτοιο περιεχόμενο, όχι για άλλο», δίνοντας ακόμα μια ευκαιρία, μέσω της συλλογικής ηγεσίας.

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Από εκεί και πέρα, εξαπέλυσε σφοδρότατη επίθεση εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, καθώς ισχυρίστηκε ότι εκείνος πήγε απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ, άφησε αιχμές για στήριξη του από συμφέροντα, ενώ κατηγόρησε την ΕΛΑΣ ότι δεν διαφοροποιείται από την κυβέρνηση.

«Είτε τον Κουτεντάκη ακούς, είτε τον Στουρνάρα, το ίδιο πράγμα είναι», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ στην αρχή της ομιλίας του έκανε λόγο για «ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, από τον Αλέξη Τσίπρα».

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Παππάς-Δούρου: «ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ»

Στην πρώτη της τοποθέτηση ως πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, η Ρένα Δούρου σημείωσε πως «θα πάρουμε μέρος στις εκλογές με όσους θέλουν και μπορούν, είτε αυτόνομα», υποστηρίζοντας πως πρέπει «να βρούμε ένα συλλογικό σχήμα, χωρίς πρώτους, μεταξύ ίσων».

Επίσης, υπογράμμισε πως «με την ΕΛΑΣ δεν μπορούμε να ταυτιστούμε, αλλά μπορούμε να συμπορευτούμε», εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στους βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν και που έφυγαν με τις έδρες τους.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Παππάς, που αναμένεται να αναλάβει γραμματέας του κόμματος, υποστήριξε πως «ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι εδώ και όρθιος. Παρά τις μεθοδεύσεις για να κλείσει τον κύκλο του» - φράση που αποτέλεσε σαφέστατη αιχμή κατά του Αλέξη Τσίπρα.

Συμπλήρωσε, πως «θα δώσουμε το παρών στις επόμενες εκλογές και θα μπούμε στη Βουλή», προσθέτοντας ότι «θα ανατρέψουμε το σχέδιο πολλαπλών κέντρων που ήθελαν να μας δουν να διαλυόμαστε».

Παραλίγο σύγκρουση Δούρου-Πολάκη

Και ενώ όλες αυτές τις ημέρες ήταν εμφανής η δυσαρέσκεια του Παύλου Πολάκη, η Ρένα Δούρου, παραλίγο να δυναμιτίσει το κλίμα με μια αποστροφή της καθώς σημείωσε πως «δεν έχουμε την πολυτέλεια νέων διχασμών ή προσωπικών στρατηγικών» - κάτι που προφανώς αφορούσε τον κ.Πολάκη.

Η απάντηση ήρθε από τον χανιώτη βουλευτή, που σημείωσε πως «Το μερίδιο μου στην συλλογικότητα και στην υπεράσπιση κοπμματος το έχω δώσει και με το παραπάνω. Και δεν υπάρχουν αυτά τα «ατομικοί σχεδιασμοί» και δε συμμαζεύεται…αυτά τα αντιστρέφω και θα γίνουμε μπουρλότο…»