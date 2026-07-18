Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση που συνοδεύει το βίντεο, οι απαντήσεις για το ποια ομάδα θα προτιμούσε στον τελικό και αν θυμάται τους Οκότσα, Ραβέλι και Μπατιστούτα βρίσκονται στο νέο «Androulakis edition» που δημοσιεύτηκε στο TikTok.

Λίγο πριν από τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, εμφανίζεται σε ένα διαφορετικό, πιο χαλαρό βίντεο στο TikTok, όπου αφήνει για λίγο την πολιτική επικαιρότητα και δοκιμάζει τις γνώσεις του γύρω από το ποδόσφαιρο.

Στο σύντομο και χιουμοριστικό βίντεο καλείται να απαντήσει σε ερωτήσεις που κάθε φίλαθλος θα αναγνώριζε, αποκαλύπτοντας ποια ομάδα θα ήθελε να δει στον τελικό του Μουντιάλ, αλλά και πόσο καλά θυμάται θρυλικές μορφές του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Ανάμεσα στα ονόματα που περνούν από το ποδοσφαιρικό κουίζ είναι ο Νιγηριανός Τζέι Τζέι Οκότσα, ο Σουηδός τερματοφύλακας Τόμας Ραβέλι και ο εμβληματικός Αργεντινός επιθετικός Γκαμπριέλ Μπατιστούτα, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να δίνει τις δικές του απαντήσεις σε ένα βίντεο με πιο ανάλαφρο ύφος από τις συνήθεις πολιτικές του αναρτήσεις.

{https://www.tiktok.com/@nikos.androulakis/video/7663809836554931478}