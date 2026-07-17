Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος χαρακτήρισε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης «ξενόδουλο».

Σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του κόμματος, το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη από «το τέλμα των σκανδάλων και της διαφθοράς», χαρακτηρίζοντας την επίθεση κατά του κόμματος ως «το ήθος της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας».

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής αναφέρεται ειδικά στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστηρίζοντας ότι ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης είχε προειδοποιήσει ήδη από τον Μάιο του 2023 για την επικείμενη ευρωπαϊκή επιτήρηση του Οργανισμού. Όπως σημειώνει, τότε είχε δεχθεί κριτική από τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρη Αυγενάκη, ο οποίος τον κατηγόρησε ότι «δεν φοράει τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, λίγους μήνες αργότερα ο κ. Ανδρουλάκης έθεσε το ζήτημα στη Βουλή, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να κάνει λόγο για «κάποιες σκιές» στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι ακολούθησαν «δικογραφίες βροχή» και κοινοβουλευτικές διαδικασίες για την υπόθεση, με στόχο, όπως αναφέρει, την πολιτική κάλυψη υπουργών.

«Επιτέθηκαν λυσσαλέα σε αυτόν που χτυπούσε το καμπανάκι του κινδύνου, με εκφράσεις περί προδοτών, για να κρύψουν τη δυσοσμία των σκανδάλων τους», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το ΠΑΣΟΚ κάνει επίσης αναφορά στην υπόθεση των υποκλοπών, σημειώνοντας ότι «πάει πολύ να κουνούν το δάκτυλο» όσοι, όπως υποστηρίζει, «έπαιξαν στα ζάρια την εθνική ασφάλεια».

Καταλήγοντας, το κόμμα τονίζει ότι «δεν αξίζει στη χώρα μια τέτοια διακυβέρνηση» και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι αδυνατεί να εγγυηθεί την αξιοποίηση των ευκαιριών προς όφελος των πολιτών και όχι «των φίλων και κολλητών τους».