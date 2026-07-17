Τι δείχνουν οι πρώτες εκτιμήσεις για τις ρωγμές– Στο επίκεντρο οι εργασίες της Γραμμής 4 του Μετρό και τα γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής

Την δική του εκτίμηση για την κατάσταση που έχει προκύψει στην Κυψέλη με τις ρωγμές και τις καθιζήσεις που έχουν παρουσιαστεί σε πολυκατοικίες και κατοικίες πέριξ της περιοχής των έργων για τη γραμμή 4 του Μετρό έδωσε ο καθηγητής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας του ΕΚΠΑ και πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμης Λέκκας.

Ο κ. Λέκκας υπογράμμισε ότι, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δεν προκύπτει ζήτημα στατικής επάρκειας των κτιρίων, ωστόσο τόνισε ότι το φαινόμενο χρειάζεται συνεχή παρακολούθηση, ώστε να καταγραφεί η εξέλιξή του και να διασφαλιστεί η ομαλή πορεία των εργασιών. «Δεν είναι ένα φαινόμενο που μας ανησυχεί, αλλά απαιτεί στενή επιτήρηση», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι οι ειδικοί παρακολουθούν την κατάσταση με σύγχρονα όργανα και μετρήσεις.

Τα αίτια πίσω από τις ρωγμές

Σύμφωνα με τον καθηγητή, το φαινόμενο δεν συνδέεται με σεισμική δραστηριότητα, αλλά φαίνεται να σχετίζεται με τον συνδυασμό των εργασιών διάνοιξης της σήραγγας του Μετρό και των ιδιαίτερων γεωλογικών χαρακτηριστικών της περιοχής. Όπως εξήγησε, το πρόβλημα εκδηλώθηκε μετά το περιστατικό κατά το οποίο υπήρξε έξοδος υλικών από το υπέδαφος κατά τη διάρκεια των εργασιών, με αποτέλεσμα να προκληθούν μετακινήσεις και πιέσεις στο έδαφος. Παράλληλα, έκανε λόγο για έναν ιδιαίτερο γεωλογικό σχηματισμό στην περιοχή, τον αθηναϊκό σχιστόλιθο, ο οποίος έχει υποστεί αλλοιώσεις και μπορεί να παρουσιάσει ευαισθησία σε φαινόμενα συμπίεσης και καθίζησης. Επιπλέον, όπως ανέφερε, η παρουσία παλαιών κοίτων ρεμάτων στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας αποτελεί έναν παράγοντα που επηρεάζει τη συμπεριφορά του υπεδάφους.

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Τι δείχνουν οι ζημιές στα κτίρια

Οι φθορές που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής αφορούν κυρίως τριχοειδείς ρωγμές και αποκολλήσεις στους αρμούς μεταξύ των κτιρίων. Ο κ. Λέκκας διευκρίνισε ότι οι συγκεκριμένοι αρμοί υπάρχουν ακριβώς για να απορροφούν μικρές μετακινήσεις των κατασκευών και ότι τα σημάδια που έχουν εντοπιστεί δεν αποτελούν ένδειξη σοβαρής δομικής βλάβης. «Οι ζημιές που έχουν παρατηρηθεί δεν θέτουν σε κίνδυνο τη στατική επάρκεια των κτιρίων», τόνισε, προσθέτοντας ότι τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν δείχνουν πρόβλημα που να αφορά τη φέρουσα ικανότητα των οικοδομών.

Παρά την καθησυχαστική εκτίμηση, οι έλεγχοι συνεχίζονται, καθώς οι ειδικοί θέλουν να έχουν πλήρη εικόνα για την εξέλιξη του φαινομένου. Οι εργασίες στη Γραμμή 4 του Μετρό έχουν διακοπεί προσωρινά στο συγκεκριμένο σημείο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα πριν από την επανέναρξή τους.

«Αντίστοιχα φαινόμενα έχουν καταγραφεί και αλλού»

Ο καθηγητής σημείωσε ότι παρόμοια περιστατικά έχουν παρουσιαστεί και σε άλλα μεγάλα έργα διάνοιξης σηράγγων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Όπως ανέφερε, τέτοια φαινόμενα δεν είναι πρωτοφανή, όμως απαιτούν σωστή τεχνική αντιμετώπιση, λεπτομερή παρακολούθηση και προσαρμογή των εργασιών στις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής.

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