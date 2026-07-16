O ομότιμος καθηγητής Αντισεισμικών Κατασκευών Παναγιώτης Καρύδης εστιάζει στα μπαζωμένα ρέματα και το μαλακό έδαφος που καταπονούν τις ήδη παλιές κατασκευές.

Με προβληματισμό και αγωνία παρακολουθούν οι κάτοικοι της Κυψέλης το φαινόμενο της εμφάνισης εκτεταμένων ρωγμών σε κτίρια της περιοχής, με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο για ζημιές σε τουλάχιστον 16 πολυκατοικίες και περίπου 200 κατοικίες. Το ζήτημα είναι φλέγον για τους κατοίκους που ζητούν εδώ και τώρα απαντήσεις για τα αίτια των ρωγμών και επίσημες εγγυήσεις για την ασφάλεια των κτιρίων τους.

Μάλιστα οι κάτοικοι «δείχνουν» ως υπεύθυνο του προβλήματος τις ργασίες που πραγματοποιούνται για τη διάνοιξη της Γραμμής 4 του Μετρό, με κατοίκους να υποστηρίζουν ότι οι ζημιές εμφανίστηκαν μετά τη διέλευση του μετροπόντικα από την περιοχή. Από την πλευρά της, η «Ελληνικό Μετρό» αναφέρει ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τη στατικότητα των κτιρίων.

Ωστόσο, ο ομότιμος καθηγητής Αντισεισμικών Κατασκευών Παναγιώτης Καρύδης, εξέφρασε την άποψη ότι το φαινόμενο χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς όπως ανέφερε δεν πρόκειται για μια στιγμιαία επίδραση, αλλά για μια διαδικασία που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. «Ο σεισμός επηρεάζει μόνο το κτήριο, εδώ όμως μιλάμε για ένα φαινόμενο το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Καρύδης, εξηγώντας ότι σε τέτοιες περιπτώσεις απαιτείται υπομονή και συνεχής παρακολούθηση πριν προχωρήσουν οι τελικές επισκευές.

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«Δεν πρέπει να κλείσουν ακόμη οι ρωγμές»

Ο καθηγητής υπογράμμισε ότι οι εργασίες αποκατάστασης δεν πρέπει να γίνουν βιαστικά, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο οι ρωγμές να εμφανιστούν ξανά εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η μεταβολή του εδάφους. «Πρέπει να περιμένουμε να ολοκληρωθεί η εξέλιξη του φαινομένου. Μην τρέξουμε να κλείσουμε τις ρωγμές και μετά από μία εβδομάδα εμφανιστούν ξανά», τόνισε, επισημαίνοντας ότι προηγείται η κατανόηση της συμπεριφοράς του εδάφους και η ολοκλήρωση των απαραίτητων τεχνικών ελέγχων. Σύμφωνα με τον ίδιο, το ζήτημα δεν αφορά μόνο τις εμφανείς ζημιές στους τοίχους, αλλά συνολικά τη συμπεριφορά των κατασκευών και του υπεδάφους στην περιοχή.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djzr3ywwaxc1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τα μπαζωμένα ρέματα και το μαλακό έδαφος

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Παναγιώτης Καρύδης στα χαρακτηριστικά του εδάφους της Κυψέλης, σημειώνοντας ότι η περιοχή έχει ιδιαιτερότητες λόγω της ύπαρξης παλαιών ρεμάτων που έχουν καλυφθεί με επιχώσεις. Όπως ανέφερε, στην περιοχή υπήρχαν παλαιότερα ρέματα που κατέβαζαν νερά από τα Τουρκοβούνια, όπως αυτά που συνδέονται με τις περιοχές της Φωκίωνος Νέγρη και της Ευελπίδων. Η παρουσία μαλακού εδάφους, ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας και η παλαιότητα αρκετών κτιρίων αποτελούν, σύμφωνα με τον καθηγητή, παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά των κατασκευών. «Οι πολυκατοικίες είναι καταπονημένες και αυτό οφείλεται και στο μαλακό έδαφος, στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα αλλά και στους διάφορους σεισμούς που έχουν προηγηθεί», ανέφερε.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη διάλογος μεταξύ του Δήμου Αθηναίων, της «Ελληνικό Μετρό» και εκπροσώπων των κατοίκων, προκειμένου να εξεταστούν τα επόμενα βήματα. Οι κάτοικοι ζητούν νέες γεωτεχνικές μελέτες για την περιοχή, ενημέρωση για τα αποτελέσματα των μέχρι τώρα ερευνών, στατικούς ελέγχους σε όλα τα κτίρια που έχουν παρουσιάσει ζημιές, αποζημιώσεις για τις φθορές και πλήρη αποκατάσταση των προβλημάτων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djzqsj517a49?integrationId=40599y14juihe6ly}