Η κάμερα της Allwyn συνάντησε τους fans και τους έθεσε μερικές ερωτήσεις που μόνο οι λάτρεις της metal θα μπορούσαν να απαντήσουν.

Οι Pantera έγραψαν ιστορία με την πρώτη τους εμφάνιση στην Ελλάδα, χαρίζοντας στο κοινό του Release Athens Festival μια βραδιά γεμάτη ένταση, δυνατά riffs και ασταμάτητο headbanging. Μαζί με τους Trivium και τους Bodysnatcher, ξεσήκωσαν χιλιάδες φίλους της metal μουσικής, οι οποίοι δημιούργησαν μια εκρηκτική ατμόσφαιρα στην Πλατεία Νερού.

Λίγο πριν οι Pantera ανέβουν στη σκηνή, η κάμερα της Allwyn συνάντησε τους fans και τους έθεσε μερικές ερωτήσεις που μόνο οι λάτρεις της metal θα μπορούσαν να απαντήσουν.

Πόσο καλά γνωρίζουν από metal; Ποιο ελληνικό τραγούδι, θα ταίριαζε στους Pantera; Ποια είναι η μεγαλύτερη θυσία που έχουν κάνει ποτέ για να μη χάσουν μια metal συναυλία;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δείτε όλες τις απαντήσεις

{https://youtube.com/shorts/Viq2LH6lXLQ}