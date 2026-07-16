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Στις 22:00 πραγματοποιείται η κλήρωση του Τζόκερ.

Νέα κλήρωση του Τζόκερ πραγματοποιείται απόψε (16/7) και ένα εκατομμύριο ευρώ περιμένει τους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας.

Επιπλέον, όσοι κάνουν πέντε σωστές προβλέψεις θα πάρουν από 100.000 ευρώ, ποσό που κέρδισαν δύο τυχεροί στην κλήρωση της Τρίτης (14/7).

Η κατάθεση δελτίων γίνεται έως τις 21:30 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση στο κανάλι της Allwyn στο YouTube.

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: