Την Παρασκευή στο Α’ Νεκροταφείο θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της Μάρως Κοντού.

Συγκίνηση έχει προκαλέσει η είδηση για τον θάνατο της Μάρως Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, το πρωί της Τετάρτης 15 Ιουλίου.

Η σπουδαία ηθοποιός καθιερώθηκε και αγαπήθηκε από το κοινό μέσα από τους ρόλους της. Υπήρξε ενεργή στο θέατρο και τον ελληνικό κινηματογράφο, ενώ η τελευταία της επαγγελματική δουλειά γράφτηκε τη σεζόν 2025 – 2026, μέσα από τη συμμετοχή της στη σειρά «Η γη της Ελιάς».

Πριν από μερικές εβδομάδες χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο «Αττικόν», ωστόσο οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι κατέληξε ύστερα από επιδείνωση της υγείας της στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας».

Από το πρωί της Τετάρτης, φίλοι, συνεργάτες και συνάδελφοί της μιλούν για την ηθοποιό με βαθιά συγκίνηση και τρυφερότητα κάνοντας λόγο για έναν ταλαντούχο, αξιοπρεπή άνθρωπο.

Σύμφωνα με το κεντρικό δελτίο του MEGA, το τελευταίο «αντίο» θα γραφτεί την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στις 11:00 το πρωί, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

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Η τελευταία επιθυμία της Μάρως Κοντού

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Μάρω Κοντού είχε μία τελευταία επιθυμία την οποία είχε εκφράσει πριν φύγει από τη ζωή στον Νικήτα Κακλαμάνη, τον πιο στενό της φίλο.

Συγκεκριμένα, αυτό που ζήτησε από τον επιστήθιο φίλο της είναι την επόμενη φορά που θα συναντηθεί η παρέα της να κρατήσουν μία θέση για εκείνη και στο τραπέζι, μπροστά από την άδεια της καρέκλα να υπάρχει ένα ποτήρι με ουίσκι και ένα τσιγάρο.

Η Μάρω Κοντού, άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της στις μνήμες των ανθρώπων με τους ρόλους και τις ατάκες τους να γράφουν ιστορία.