Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν.

Εκρήξεις ακούγονται ξανά στο Ιράν, ενώ οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι «χτυπούν» ξανά τη χώρα και ο Ντόναλντ Τραμπ διαμηνύει στην Τεχεράνη πως «καλά θα κάνει να κάτσει φρόνιμα», ενώ ουσιαστικά απείλησε ξανά με επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε λίγο μετά τις 22:00 (ώρα Ελλάδας) ότι ξεκίνησε δεύτερο κύμα επιθέσεων, με στόχο μέσα του ιρανικού στρατού που χρησιμοποιούνται εναντίον της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

«Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ξεκίνησαν επιχειρήσεις για ένα δεύτερο κύμα επιθέσεων σήμερα εναντίον του Ιράν. Οι επιθέσεις στοχεύουν δυνατότητες του ιρανικού στρατού που χρησιμοποιούνται για να απειλείται η ελεύθερη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, μια διεθνή θαλάσσια οδό που είναι κρίσιμη για το παγκόσμιο εμπόριο», ανέφερε η ανακοίνωση της CENTCOM.

{https://x.com/CENTCOM/status/2077471657456025781}

«Καλά θα κάνουν να κάτσουν φρόνιμα»

Φτάνοντας στην Πενσιλβάνια, ο Τραμπ ρωτήθηκε εάν δίνει προθεσμία στο Ιράν, προτού αρχίζει να βομβαρδίζει γέφυρες, όπως απείλησε χθες ότι θα κάνει εάν δεν ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις της Ουάσινγκτον με την Τεχεράνη.

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«Δεν μου αρέσει να δίνω προθεσμίες, αλλά ξέρουν», απάντησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, επανειλημμένα έχει δώσει τελεσίγραφα τα οποία μετά πήρε πίσω. «Καλά θα κάνουν να κάτσουν φρόνιμα», συμπλήρωσε.

{https://x.com/RapidResponse47/status/2077462054181445989}

«Θέλουν συνάντηση και συμφωνία», λέει ξανά ο Τραμπ για το Ιράν

Σε άλλες δηλώσεις του, δημοσιογράφος του Fox News ρώτησε τον Αμερικανό πρόεδρο αν καταλήγοντας ότι δεν μπορεί να διαπραγματευτεί με τους Φρουρούς της Επανάστασης σημαίνει πως «θα τους εξοντώσετε όπως τον ISIS». «Ναι, θα δούμε τι θα συμβεί», απάντησε και δήλωσε για μία άλλη μια φορά ότι η Τεχεράνη θέλει συνάντηση και συμφωνία.

«Δεχθήκαμε τηλεφώνημα καθώς ερχόμουν εδώ. Θέλουν συνάντηση, πάντα θέλουν», δήλωσε και λίγο μετά είπε: «Θέλουν συμφωνία».

Λίγο αργότερα, μιλώντας σε συνέδριο για την άμυνα στην Πενσιλβάνια, δήλωσε ότι η Τεχεράνη θέλει «πάρα πολύ» να διευθετήσει τη σύγκρουση. «Δεν τους αρέσει αυτό που κάνουμε και θέλουν συμφωνία. Θα δούμε αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία μαζί τους, ή αν απλά το τελειώσουμε», πρόσθεσε.

{https://x.com/RapidResponse47/status/2077473643106275705}

Όταν ρωτήθηκε από τον δημοσιογράφο του Fox News για τις απειλές κατά της ζωής του από το Ιράν, απάντησε: «Δεν το σκέφτομαι καν, αν το έκανα δεν θα ήμουν πολύ αποτελεσματικός. Σίγουρα άλλοι άνθρωποι το σκέφτονται και πιστεύω ότι κάνουν πολύ καλή δουλειά».

{https://x.com/RapidResponse47/status/2077472118325772531}