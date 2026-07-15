Τραμπ, Ρούμπιο και Χέγκσεθ έχουν διαψευστεί επανειλημμένα για τον πόλεμο στο Ιράν.

Τα Στενά του Ορμούζ, η διάρκεια της σύγκρουσης, η στάση των ηγετών στην Τεχεράνη… ξανά και ξανά, ο Ντόναλντ Τραμπ και οι υπουργοί του έχουν κάνει προβλέψεις για τον πόλεμο στο Ιράν και έχουν διαψευστεί.

Μία από τις πιο διαβόητες ατάκες για τον πόλεμο στο Ιράκ ήταν όταν ο τότε αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Ντικ Τσέινι προέβλεψε, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη, ότι οι Αμερικανοί στρατιώτες θα γίνουν δεκτοί ως «απελευθερωτές». Με την πάροδο των ετών, αυτή η δήλωση κατέληξε να συνοψίζει όχι μόνο τις υποσχέσεις που δεν τήρησε η κυβέρνηση του Τζορτζ Μπους, αλλά και την προφανή αποτυχία της να προετοιμαστεί και να κατανοήσει τον πόλεμο που ξεκίνησε.

Το ιστορικό της κυβέρνησης Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν είναι γεμάτο με τέτοια παραδείγματα. Τους τελευταίους 4,5 μήνες, ο Αμερικανός πρόεδρος και οι άνθρωποι γύρω του έχουν κάνει με αυτοπεποίθηση προβλέψεις οι οποίες γρήγορα διαψεύστηκαν.

Συχνά φαίνεται σαν ο Τραμπ ιδιαίτερα καταλαβαίνει ελάχιστα έως καθόλου τι συμβαίνει στον πόλεμο που ξεκίνησε. Αλλά τα άστοχα σχόλια δεν περιορίζονται σε εκείνον, επισημαίνει το CNN, που επέλεξε μερικά από τα μεγαλύτερα παραδείγματα αυτών των άστοχων εκτιμήσεων.

Ισχυρισμός: Οι ΗΠΑ θα ελέγχουν τα Στενά του Ορμούζ

Ο Τραμπ σόκαρε τον κόσμο τη Δευτέρα, όταν με σιγουριά ανακοίνωσε πως οι ΗΠΑ σύντομα θα αναλάβουν τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ ως «φύλακές» του και ότι θα χρεώνουν τέλη ύψους 20% του φορτίου για τη διέλευση.

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Μόνο που αυτό είναι κόντρα σε ό,τι έλεγε έως εκείνη τη στιγμή ο Λευκός Οίκος, για την επιβολή διοδίων, από οποιονδήποτε, στα Στενά του Ορμούζ. «Πάντα λέγαμε ότι ένα σύστημα διοδίων στα Στενά θα είναι απαράδεκτο. Αλλά δεν το λέμε μόνο εμείς αυτό, ο κόσμος το έχει πει», δήλωνε τον Μάιο ο Μάρκο Ρούμπιο, συμπληρώνοντας πως «θα ήταν εντελώς παράνομο».

Επιπλέον, με την ανακοίνωση του Τραμπ έδωσε την εικόνα πως οι ΗΠΑ θα έπρεπε να διατηρήσουν στρατιωτική παρουσία στην περιοχή, για τον έλεγχο των Στενών για τα επόμενα χρόνια.

Με άλλα λόγια: Φαινόταν εντελώς ανέφικτο. Και όπως ήταν αναμενόμενο, μόλις μία ημέρα αργότερα ο Τραμπ αναίρεσε τα λεγόμενά του. Και μόνο το γεγονός ότι ο πρόεδρος θα ανέφερε κάτι τόσο ακραίο και δύσκολο δείχνει πως δεν έχει επίγνωση του τι είναι εφικτό. Σύμφωνα με το CNN, οι σύμβουλοί του έσπευσαν να τον μεταπείσουν.

Ισχυρισμός: Ο πόλεμος θα είναι σύντομος

Από τις πρώτες ημέρες του πολέμου, ο Τραμπ προέβλεψε ότι θα είναι σύντομος, προβλέποντας επανειλημμένα πως η σύγκρουση θα κρατήσει «4-5 εβδομάδες». Δύο μήνες και πλέον μετά, την 1η Μαΐου, δήλωνε ότι ο πόλεμος δεν θα έπρεπε να είχε κρατήσει τόσο πολύ.

Τώρα έχουν περάσει 4,5 μήνες και δεν διαφαίνεται το τέλος της σύγκρουσης. Οι πρώτες προβλέψεις των Αμερικανών αξιωματούχων δείχνουν ότι ο Λευκός Οίκος περίμενε ότι θα ήταν ένας πολύ διαφορετικός πόλεμος.

Ισχυρισμός: Οι ηγέτες του Ιράν είναι ξαφνικά λογικοί

Αφού η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη συμφώνησαν στο μνημόνιο κατανόησης τον προηγούμενο μήνα, τόσο ο Αμερικανός πρόεδρος, όσο και ο Τζ. Ντ. Βανς μιλούσαν λες και ξαφνικά οι ηγέτες του Ιράν είχαν… δει το φως.

«Διαπραγματευόμαστε με ανθρώπους που πιστεύω ότι είναι πολύ λογικοί», δήλωνε ο Τραμπ στις 16 Ιουνίου, προσθέτοντας μεταξύ άλλων πως οι ηγέτες του Ιράν «δεν είναι ριζοσπαστικοποιημένοι».

Ο Βανς, μιλώντας στο CNN είχε πει: «Το πιο ωραίο πράγμα με την πρόοδο που έχουμε κάνει τις τελευταίες εβδομάδες είναι πως βλέπεις ανθρώπους στο ιρανικό σύστημα, υψηλόβαθμη ηγεσία, ακόμα και αξιωματούχους των Φρουρών της Επανάστασης, να λένε: “Ξέρετε κάτι, μπορεί να έχουμε εχθρότητα, μπορεί να έχουμε κάποια δυσπιστία, αλλά αναγνωρίζουμε πως ήταν λάθος ο τρόπος που αντιμετωπίζαμε τις ΗΠΑ επί 47 χρόνια”».

Δεν πέρασε πολύς καιρός για να πάρει πίσω αυτές τις εκτιμήσεις η αμερικανική κυβέρνηση. Μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας και του μνημονίου κατανόησης την προηγούμενη εβδομάδα, ο Τραμπ αποκάλεσε τους ηγέτες του Ιράν «παρανοϊκούς, άρρωστους, καθάρματα» μεταξύ άλλων. Δεν είναι ξεκάθαρο εάν ο Τραμπ και ο Βανς πίστευαν αυτά που έλεγαν νωρίτερα, ή αν απλά έλεγαν ωραία πράγματα. Όπως και να έχει, γρήγορα αποδείχθηκε πως οι δηλώσεις τους ήταν υπερβολικά αισιόδοξες, όπως πολλοί πίστευαν όταν τις άκουγαν.

Ισχυρισμός: Οι Ιρανοί πολίτες θα μπορούσαν να ξεσηκωθούν

Όταν ξεκίνησε τις επιθέσεις στο Ιράν, ο Τραμπ επικεντρώθηκε στην ιδέα ότι οι Ιρανοί πολίτες θα μπορούσαν να ξεσηκωθούν και να ρίξουν το καθεστώς. Κάτι που ανέφερε και το βράδυ της έναρξης του πολέμου.

«Καλώ όλους τους Ιρανούς πατριώτες που λαχταρούν την ελευθερία να αδράξουν αυτή τη στιγμή, να είναι γενναίοι, ηρωικοί και να πάρουν πίσω τη χώρα τους. Η Αμερική είναι μαζί σας. Σας έδωσα μια υπόσχεση και την εκπλήρωσα. Τα υπόλοιπα εξαρτώνται από εσάς, αλλά θα είμαστε εδώ να βοηθήσουμε», έλεγε τότε.

Όμως, όταν δεν ξεσηκώθηκε ο λαός, ο Τραμπ γρήγορα σταμάτησε να αναφέρεται σε αυτό, σαν να μην ήταν ποτέ στόχος του. Και σήμερα μιλά σαν να ήταν κάτι αδιανόητο. «Εκτός αν μπορούσαν να είναι εντελώς οπλισμένοι, ποτέ δεν πίστευα ότι θα είχαν μια τέτοια εξέγερση, επειδή αυτοί οι άνθρωποι (η ηγεσία του Ιράν) είναι βίαιοι», δήλωσε τη Δευτέρα. Όμως, ξεκάθαρα κάποια στιγμή πίστευε ότι αυτό ήταν εφικτό.

Ισχυρισμός: Τα Στενά του Ορμούζ δεν είναι πρόβλημα

Όταν το Ιράν έκανε τη μεγάλη κίνηση, για να εξασφαλίσει μοχλό πίεσης, κλείνοντας τα Στενά του Ορμούζ, αρχικά ο Λευκός Οίκος το υποβάθμισε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αυτό δεν μπορούσε να κρατήσει.

«Είναι κάτι που αντιμετωπίζουμε», έλεγε στις 13 Μαρτίου ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, συμπληρώνοντας πως ο κόσμος «δεν χρειάζεται να ανησυχεί για αυτό». Λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 9 Μαρτίου, ο Τραμπ δήλωνε πως τα Στενά του Ορμούζ «δεν μας επηρεάζουν πραγματικά», επειδή «έχουμε τόσο πολύ πετρέλαιο». Τα Στενά του Ορμούζ «θα παραμείνουν ασφαλή», συμπλήρωνε.

Ωστόσο, τα Στενά του Ορμούζ δεν παρέμειναν ασφαλή. Και παρότι ισχύει πως άλλες χώρες έχουν επηρεαστεί περισσότερο από το κλείσιμό τους, αυτό έχει προκαλέσει ζημιά και στην αμερικανική οικονομία. Επιπλέον, δίνει στο Ιράν μεγάλο πλεονέκτημα.

Ισχυρισμός: Οι τιμές της βενζίνης γρήγορα θα πέσουν κάτω από τα 3 δολάρια το γαλόνι

Με την αφέλεια της αμερικανικής κυβέρνησης για τα Στενά του Ορμούζ σχετίζονται και οι πολλές διαβεβαιώσεις για τις τιμές της βενζίνης. Στις 8 Μαρτίου ο υπουργός Ενέργειας, Κρις Ράιτ, έλεγε ότι θα πέσουν σύντομα κάτω από τα 3 δολάρια το γαλόνι, στη χειρότερη περίπτωση εντός εβδομάδων και όχι μηνών.

Πάνω από 4 μήνες αργότερα, οι τιμές της βενζίνης δεν έχουν πέσει ακόμα κάτω από τα 3 δολάρια το γαλόνι και τώρα ανεβαίνουν ξανά, μετά τη νέα ανταλλαγή επιθέσεων. Η κακή πρόβλεψη αναδεικνύει το γεγονός ότι ο Λευκός Οίκος δεν φάνηκε να περιμένει τη ζημιά που θα μπορούσε να προκαλέσει το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν.

Ισχυρισμός: Το Ιράν «πεθαίνει» να κάνει συμφωνία

Δεκάδες φορές ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι η Τεχεράνη «ικετεύει» να κάνει συμφωνία, πως τη θέλει απεγνωσμένα ή «πεθαίνει» για κάτι τέτοιο. Επιπλέον, πολλές φορές έχει προβλέψει ότι επίκειται σύντομα συμφωνία.

Τα γεγονότα τους τελευταίους μήνες έχουν δείξει το αντίθετο. Το Ιράν όχι μόνο έχει αντισταθεί σε σημαντικές υποχωρήσεις, αλλά ακύρωσε τους αρκετά ευνοϊκούς όρους του μνημονίου κατανόησης.

Ισχυρισμός: Οι ΗΠΑ κυριαρχούν στον ιρανικό ουρανό

Από τις πρώτες ημέρες του πολέμου, ο Τραμπ και ο Χέγκσεθ ισχυρίζονταν πως η ήττα των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων ήταν τόσο απόλυτη, που οι ΗΠΑ ουσιαστικά μπορούσαν να πετούν οπουδήποτε ήθελαν, χωρίς κίνδυνο.

Στις 4 Μαρτίου, ο Χέγκσεθ υποστήριξε πως οι ΗΠΑ και το Ισραήλ «θα έχουν τον απόλυτο έλεγχο του ιρανικού ουρανού» εντός μίας εβδομάδας και πως η Τεχεράνη «δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα για αυτό».

Τις εβδομάδες που ακολούθησαν, ο Τραμπ το επανέλαβε αρκετές φορές, λέγοντας μεταξύ άλλων πως το Ιράν δεν έχει αντιαεροπορικό εξοπλισμό και ραντάρ. Όμως, στις αρχές Απριλίου το Ιράν κατάφερε να καταρρίψει δύο αμερικανικά αεροσκάφη.