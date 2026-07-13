Στο εξής οι ΗΠΑ θα είναι «οι φύλακες των Στενών του Ορμούζ» και θα αποζημιώνονται, ανακοίνωσε ο Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν, αλλά και πως οι ΗΠΑ θα είναι πλέον οι «φύλακες» των Στενών του Ορμούζ, επιβάλλοντας τέλη 20% στα φορτία.

Νωρίτερα, σε δηλώσεις που έκανε στο Fox News, o Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως οι ΗΠΑ θα γίνουν οι «φύλακες» των Στενών του Ορμούζ και ότι θα πρέπει να αποζημιώνονται για αυτό, κάτι που προκάλεσε εκ νέου την αντίδραση του Ιράν. Με ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ επανήλθε στα περί αποζημίωσης των ΗΠΑ για τη φύλαξη των Στενών του Ορμούζ, αναφέροντας ότι η αμερικανική πλευρά θα αποζημιώνεται με ποσοστό 20% επί του φορτίου που μεταφέρεται.

Η ανάρτηση του Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ

Τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά και θα παραμείνουν ανοιχτά, με ή χωρίς το Ιράν. Επαναφέρουμε τον ιρανικό αποκλεισμό, που ονομάστηκε έτσι επειδή σταματά μόνο τα πλοία ή τους πελάτες του Ιράν να εισέλθουν ή να αποχωρήσουν. Όλες οι άλλες χώρες θα έχουν δίκαιη και ανοιχτή χρήση των Στενών του Ορμούζ.

Οι ΗΠΑ θα είναι, από τώρα και στο εξής, γνωστές ως “ο φύλακας των Στενών του Ορμούζ”, αλλά ως τέτοιος και για λόγους δικαιοσύνης θα αποζημιώνονται με ποσοστό 20% του φορτίου που μεταφέρεται, για όποιο κόστος είναι απαραίτητο για την παροχή ασφάλειας σε αυτό το πολύ ασταθές τμήμα του κόσμου. Η διαδικασία και ο σχηματισμός θα ξεκινήσουν αμέσως».

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Τραμπ: Θα πρέπει να αποζημιωνόμαστε για τη φύλαξη των Στενών του Ορμούζ

Σε δηλώσεις που έκανε σήμερα στο Fox News, o Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στα σχέδιά του για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, τονίζοντας πως οι ΗΠΑ θα πρέπει να αποζημιώνονται για τον ρόλο τους στη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας.

«Θα κρατήσουμε τα Στενά. Πιθανότατα θα τα διαχειριζόμαστε. Θα γίνουμε ο φύλακας των Στενών. Ίσως μας αποκαλούν τον φύλακα-άγγελο των Στενών. Και θα πρέπει να αποζημιωνόμαστε γι' αυτό», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

{https://x.com/RapidResponse47/status/2076659322872791514}

Η αναφορά του Τραμπ στην ανάγκη αποζημίωσης για την προστασία της ναυσιπλοΐας θεωρείται ότι κινείται στην ίδια λογική με την πρόταση που, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε παρουσιάσει ο Βαγγέλης Μαρινάκης στην κυβέρνηση Τραμπ, πριν από αρκετές εβδομάδες. Η πρόταση προέβλεπε τη δημιουργία ενός μηχανισμού επιβολής τελών ή διοδίων στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, ώστε να χρηματοδοτείται το κόστος διατήρησης της ασφάλειας σε μία από τις πιο κρίσιμες θαλάσσιες οδούς του πλανήτη.

Ο ιδρυτής και πρόεδρος της Capital Maritime & Trading αναφέρθηκε και στο συνέδριο του Economist στην πρόταση για επιβολή διοδίων στα Στενά του Ορμούζ ως μέτρο για τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και τη μείωση του κόστους των ασφαλίστρων πολεμικού κινδύνου.

Ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να περιορίσει σημαντικά το κόστος που επιβαρύνει σήμερα τη διεθνή ναυτιλία, διατηρώντας παράλληλα την ελεύθερη διέλευση των πλοίων από μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως, ανέφερε ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Ιράν: Δεν θα επιτρέψουμε στις ΗΠΑ να εμπλακούν στα Στενά του Ορμούζ

Άμεση ήταν η απάντηση του Ιράν στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, διαμηνύοντας πως δεν θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να έχουν ρόλο στη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ.

«Υπό καμία συνθήκη δεν θα επιτρέψουμε στις ΗΠΑ να εμπλακούν στη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ» δήλωσε ο Εμπραχίμ Ζολφαγκαρί, εκπρόσωπος της ανώτατος στρατιωτικής διοίκησης του Ιράν.

Οι ιρανικές δυνάμεις θα «απαντήσουν σκληρά σε οποιαδήποτε αναστάτωση και ανασφάλεια προκληθεί στην περιοχή» προειδοποίησε. «Οποιαδήποτε συνεργασία με τις ΗΠΑ και υλικοτεχνική υποστήριξη προς τον επιτιθέμενο στρατό αυτής της χώρας θα θεωρηθεί πόλεμος κατά της κυριαρχίας και της εθνικής ασφάλειας του Ιράν», τόνισε και απείλησε πως ο πόλεμος θα μπορούσε «να κατακλύσει όλες τις χώρες της περιοχής».