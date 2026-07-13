«Θα κρατήσουμε τα Στενά. Πιθανότατα θα τα διαχειριζόμαστε. Θα γίνουμε ο φύλακας των Στενών. Ίσως μας αποκαλούν τον φύλακα-άγγελο των Στενών. Και θα πρέπει να αποζημιωνόμαστε γι' αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την πρόταση για επιβολή οικονομικού ανταλλάγματος στη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες είχε κατατεθεί εδώ και εβδομάδες από τον Έλληνα εφοπλιστή Βαγγέλη Μαρινάκη, φαίνεται να υιοθετεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Με δηλώσεις του στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε το δικό του σχέδιο για τον έλεγχο της σημαντικότερης θαλάσσιας αρτηρίας μεταφοράς πετρελαίου στον κόσμο, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ και θα πρέπει να αποζημιώνονται για τον ρόλο τους στη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας.

«Θα κρατήσουμε τα Στενά. Πιθανότατα θα τα διαχειριζόμαστε. Θα γίνουμε ο φύλακας των Στενών. Ίσως μας αποκαλούν τον φύλακα-άγγελο των Στενών. Και θα πρέπει να αποζημιωνόμαστε γι' αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ τόνισε ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά και θα παραμείνουν ανοιχτά υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ, οι οποίες θα αποζημιώνονται για την παροχή ασφάλειας με τέλος 20% επί κάθε μεταφερόμενου φορτίου.

«Τα Στενά του Ορμούζ είναι ΑΝΟΙΧΤΑ και θα παραμείνουν ΑΝΟΙΧΤΑ, με ή χωρίς το Ιράν. Επαναφέρουμε τον ΙΡΑΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ, που ονομάζεται έτσι επειδή εμποδίζει μόνο τα λοία ή τους πελάτες του Ιράν να εισέρχονται ή να εξέρχονται. Όλες οι άλλες χώρες θα έχουν δίκαιη και ελεύθερη πρόσβαση στα Στενά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι, από εδώ και στο εξής, γνωστές ως "Ο ΦΥΛΑΚΑΣ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ" . Ωστόσο, υπό αυτή την ιδιότητα και για λόγους ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, θα αποζημιώνονται με ποσοστό 20% επί κάθε μεταφερόμενου φορτίου, ώστε να καλύπτονται όλα τα αναγκαία έξοδα για την παροχή ασφάλειας και προστασίας σε αυτή την ιδιαίτερα ασταθή περιοχή του κόσμου. Η διαδικασία και η υλοποίηση αυτού του σχεδίου θα ξεκινήσουν αμέσως» έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Η αναφορά του Αμερικανού προέδρου στην ανάγκη οικονομικής αποζημίωσης για την προστασία της ναυσιπλοΐας θεωρείται ότι κινείται στην ίδια λογική με την πρόταση που, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε παρουσιάσει πριν από αρκετές εβδομάδες στην κυβέρνηση Τραμπ ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Η πρόταση προέβλεπε τη δημιουργία ενός μηχανισμού επιβολής τελών ή διοδίων στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, ώστε να χρηματοδοτείται το κόστος διατήρησης της ασφάλειας σε μία από τις πιο κρίσιμες θαλάσσιες οδούς του πλανήτη.

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Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν το σημαντικότερο ενεργειακό πέρασμα παγκοσμίως, καθώς από εκεί διέρχεται καθημερινά μεγάλο μέρος των παγκόσμιων εξαγωγών αργού πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Κάθε διατάραξη της ναυσιπλοΐας στην περιοχή έχει άμεσο αντίκτυπο στις διεθνείς τιμές της ενέργειας, στα ναυτιλιακά κόστη και στις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Σημειώνεται πως ο ιδρυτής και πρόεδρος της Capital Maritime & Trading, Βαγγέλης Μαρινάκης, μιλώντας προ ημερών στο συνέδριο του Economist επανέλαβε την πρόταση για επιβολή διοδίων στα Στενά του Ορμούζ ως μέτρο για τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και τη μείωση του κόστους των ασφαλίστρων πολεμικού κινδύνου.

Όπως ανέφερε, ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να περιορίσει σημαντικά το κόστος που επιβαρύνει σήμερα τη διεθνή ναυτιλία, διατηρώντας παράλληλα την ελεύθερη διέλευση των πλοίων από μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως.

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι τα ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου κυμαίνονται από 1 έως 3 εκατ. δολάρια ανά διέλευση, ανεξάρτητα από το αν βρίσκονται σε εξέλιξη εχθροπραξίες, γεγονός που επιβαρύνει σημαντικά το κόστος του παγκόσμιου εμπορίου. Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιβολή διοδίων θα μπορούσε να αντικαταστήσει το υφιστάμενο καθεστώς ασφαλίστρων, επιτρέποντας την ομαλή λειτουργία των θαλάσσιων μεταφορών ακόμη και σε περιόδους γεωπολιτικής έντασης.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η διατήρηση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας θα έδινε στις κυβερνήσεις τον απαραίτητο χρόνο για την αναζήτηση πολιτικών λύσεων στις περιφερειακές συγκρούσεις, χωρίς να διαταράσσεται η παγκόσμια οικονομία. Όπως τόνισε, οι οικονομίες της Ευρώπης και της Ασίας έχουν ήδη δεχθεί ισχυρές πιέσεις από τον πληθωρισμό, τις αυξημένες τιμές της ενέργειας και των εμπορευμάτων, γεγονός που καθιστά αναγκαία την εξεύρεση μιας βιώσιμης λύσης. Ο ΒαγγέληςΜαρινάκης πρότεινε ακόμη τα έσοδα από τα διόδια να κατευθύνονται τόσο στις αραβικές χώρες που έχουν πληγεί από τις συγκρούσεις όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν επωμιστεί σημαντικό κόστος στρατιωτικών επιχειρήσεων στην περιοχή, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια πρόταση που θα μπορούσε να λειτουργήσει προς όφελος της παγκόσμιας οικονομίας.