Για πρώτη φορά μαμά έγινε η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια.

Μια ευχάριστη είδηση έγινε γνωστή το πρωί της Δευτέρας, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες γέννησε η Μπάγια Αντωνοπούλου, φέρνοντας στον κόσμο το πρώτο της παιδάκι, ένα αγοράκι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια γέννησε την Κυριακή 12 Ιουλίου, με το ζευγάρι να αλλάζει πλέον σελίδα στην κοινή του ζωή.

Η Μπάγια Αντωνοπούλου, σε πρόσφατη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και την Κατερίνα Καινούργιου, είχε αναφέρει τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν για να αποκτήσουν το πρώτο τους παιδί.

Όπως είχε αποκαλύψει με τον σύζυγό της προσπαθούσαν επί δύο χρόνια να κάνουν το δικό τους παιδάκι, χωρίς αρχικά να υπάρχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η συνθήκη αυτή ήταν κάτι που την στενοχωρούσε και την άγχωνε αισθητά:

«Το θέλαμε πάρα πολύ και το προσπαθούσαμε δύο χρόνια, χωρίς να κάνω κάτι έξτρα, δεν έκανα εξωσωματική, απλά δεν τύχαινε. Με στεναχωρούσε αυτό, έλεγα ότι έχω πάει 36, δεν έχω πιάσει παιδί και τι θα γίνει. Επειδή πιστεύω πάρα πολύ και εγώ, έκανα Τάμα, στην Τήνο στη Μεγαλόχαρη. Ενάμισι, δυο μήνες μετά, πιάσαμε παιδί. Από τη μέρα που το έμαθα μέχρι και σήμερα φοβάμαι μη γίνει κάτι…», είχε αποκαλύψει η Μπάγια Αντωνοπούλου.

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