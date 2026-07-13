Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Σάκης Κατσούλης θυμάται τη βραδιά της νίκης του στο Survivor και αποκαλύπτει ότι οι σημαντικότερες στιγμές του είναι δίπλα στην σύζυγό του και τον γιο τους.

Ο Σάκης Κατσούλης, πριν από τρία χρόνια στέφθηκε ο νικητής του «Survivor All Star» και μέσω σχετικής ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media αναφέρεται στην εμπειρία του.

Σχολιάζοντας μερικές από τις σημαντικότερες στιγμές του, στάθηκε στο βράδυ που κατέκτησε τη νίκη, αποκαλύπτοντας πως ήταν ένα από τα όνειρά του.

Κοιτώντας ωστόσο στο σήμερα, έκανε μία σαφή αναφορά στη σύζυγό του, Μαριαλένα Ρουμελιώτη, και τον ενός μήνα γιο του σημειώνοντας ότι αυτές είναι οι καλύτερες στιγμές του.

Στο απόσπασμα που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους, καταγράφεται η στιγμή όπου ο παρουσιαστής, Γιώργος Λιανός, τον ανακηρύσσει νικητή, με τον

Κατσούλη να αναφέρει στη σχετική λεζάντα: «Σαν σήμερα πριν από 3 χρόνια… Μια βραδιά που θα θυμάμαι για πάντα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα.

Ένα τρόπαιο που είχε πίσω του αμέτρητες στιγμές προσπάθειας, πίστης και επιμονής.

Όμως η ζωή είχε φυλάξει κάτι ακόμα μεγαλύτερο.

Τρία χρόνια μετά, οι μεγαλύτερες στιγμές μου δεν με βρίσκουν σε έναν στίβο μάχης, αλλά στο σπίτι.

Δίπλα στη γυναίκα μου και κρατώντας στην αγκαλιά μας τον γιο μας.

Οι στόχοι αλλάζουν. Οι προτεραιότητες αλλάζουν.

{https://www.instagram.com/p/DatLD4nNuqz/?hl=el}

Και κάποιες νίκες δεν χωράνε σε κανένα βάθρο.

Ευγνώμων για το τότε. Ακόμα πιο ευγνώμων για το τώρα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-ctzouyadghqp?integrationId=40599y14juihe6ly}