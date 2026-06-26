Ο τελικός πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα συγκινητικό κλίμα.

Ο Πάνος Τελάλης κατέκτησε τον τίτλο του ΜasterChef Ελλάδας 2026, επικρατώντας στον μεγάλο τελικό του επετειακού 10ου κύκλου απέναντι στον Τάσο Παυλίδη. Μαζί με τον τίτλο του νέου Έλληνα MasterChef, κέρδισε και το χρηματικό έπαθλο των 100.000 ευρώ.

Ύστερα από πέντε μήνες γεμάτους απαιτητικές δοκιμασίες, έντονες μαγειρικές αναμετρήσεις και υψηλό ανταγωνισμό, ο φετινός κύκλος του διαγωνισμού ολοκληρώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 25 Ιουνίου, με τους δύο φιναλίστ να διεκδικούν μέχρι την τελευταία στιγμή τη νίκη.

Συγγενείς και φίλοι στον μεγάλο τελικό

Ο τελικός πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα συγκινητικό κλίμα, παρουσία πρώην διαγωνιζομένων, συγγενών και φίλων των δύο παικτών. Οι τρεις κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, υποδέχθηκαν τους φιναλίστ, οι οποίοι βίωσαν έντονες στιγμές όταν αντίκρισαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα μετά από μήνες αποχής.

Ο Πάνος Τελάλης δεν έκρυψε τη συγκίνησή του βλέποντας τη σύντροφό του, Μελίνα, καθώς και τον πατέρα, τον αδερφό και τους φίλους του. Αντίστοιχα, ο Τάσος Παυλίδης αγκάλιασε συγκινημένος την αδερφή του, Δώρα, σε μία από τις πιο ανθρώπινες στιγμές της βραδιάς. Συγκινημένος εμφανίστηκε και ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος, ο οποίος αστειευόμενος με τον φιναλίστ είπε: «Σταμάτα να κλαις γιατί θα βάλω κι εγώ τα κλάματα».

Η τελευταία δοκιμασία του τελικού αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς οι δύο διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να παρουσιάσουν ένα πιάτο υψηλής γαστρονομίας, με κάθε λεπτομέρεια να επηρεάζει τη συνολική βαθμολογία. Η αναμέτρηση αποτέλεσε την ολοκλήρωση ενός τετραήμερου τελικού, που ξεκίνησε στη Βαρκελώνη και ολοκληρώθηκε στην κουζίνα του MasterChef, με το άθροισμα των επιδόσεων να αναδεικνύει τον μεγάλο νικητή.

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Ποιος είναι ο Πάνος Τελάλης

Ο Πάνος Τελάλης είναι 29 ετών και ζει στο Άμστερνταμ. Η ενασχόλησή του με τη μαγειρική δεν ήταν παιδικό όνειρο, καθώς αρχικά εργάστηκε ως barman. Η αγάπη του για την κουζίνα προέκυψε στην πορεία, οδηγώντας τον να ακολουθήσει επαγγελματικά τον χώρο της γαστρονομίας.

Όπως έχει δηλώσει, παρότι είναι αγχώδης ως χαρακτήρας, η εργασία στις επαγγελματικές κουζίνες τον βοήθησε να αποκτήσει πειθαρχία, οργάνωση και αυτοπεποίθηση. Αυτά τα στοιχεία, σε συνδυασμό με το ταλέντο και την επιμονή του, τον οδήγησαν μέχρι την κορυφή του MasterChef 2026, χαρίζοντάς του τον τίτλο και το μεγάλο έπαθλο.

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