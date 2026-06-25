Το Ράλλυ Ακρόπολις 2026 ξεκίνησε από την Υπερειδική διαδρομή στο Ελληνικό.

Ο Σεμπαστιάν Οζιέ βρίσκεται στην κορυφή της γενικής κατάταξης μετά την ολοκλήρωση της υπερειδικής διαδρομής, με την οποία άνοιξε απόψε (26/6) στο The Ellinikon Sports Park η «αυλαία» του εφετινού Ράλλυ Ακρόπολις, το οποίο είναι ο όγδοος αγώνας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι (WRC) για το 2026.

Ο εννέα φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Toyota ολοκλήρωσε την προσπάθειά του σε 1 λεπτό και 38.2 δευτερόλεπτα, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Ιάπωνα Τακαμότο Κατσούτα, ο οποίος ήταν ένα δευτερόλεπτο πιο αργός.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djibqdtexx4x?integrationId=40599y14juihe6ly}

Την πρώτη τριάδα της γενικής συμπλήρωσε ο κάτοχος του τίτλου των οδηγών για το 2024, Τιερί Νεβίλ, ο οποίος έμεινε 1.1 δευτερόλεπτα πίσω από την επίδοση του Οζιέ. Ο Ιορδάνης Σερδερίδης με το εργοστασιακό Ford Puma Rally 1 σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο από ελληνικής πλευράς, ολοκληρώνοντας την προσπάθειά του σε 1:46.3.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djibpwg5aw2x?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το… πραγματικό Ράλι Ακρόπολις αρχίζει αύριο (26/6) με το πρώτο -και πλέον απαιτητικό σκέλος, το οποίο περιλαμβάνει έξι ειδικές (Βωξίτες, Παρνασσός, Ελικώνας, Θήβα και δύο περάσματα της διαδρομής Στείρι), συνολικού μήκους 129,22 αγωνιστικών χιλιομέτρων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djibkxrbxrs1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι οδηγοί καλούνται να μείνουν… μακριά από μηχανικά προβλήματα, καθώς θα έχουν στη διάθεσή τους μόνο ένα απομακρυσμένο σέρβις διάρκειας 20 λεπτών στη Λιβαδειά μετά το τέλος του πρωινού προγράμματος, πριν το βραδινό σέρβις στο Λουτράκι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο απομακρυσμένο σέρβις οι ομάδες επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν μόνο τα εργαλεία και τον εξοπλισμό που βρίσκεται μέσα στα αγωνιστικά αυτοκίνητα.

Η κατάταξη της υπερειδικής διαδρομής

1. Σεμπαστιάν Οζιέ (Γαλλία/Toyota) 1:38.2

2. Τακαμότο Κατσούτα (Ιαπωνία/Toyota) 1:39.2

3. Τιερί Νεβίλ (Βέλγιο/Hyundai) 1:39.3

4. Σάμι Παγιάρι (Φινλανδία/Toyota) 1:39.4

5. Όλιβερ Σόλμπεργκ (Σουηδία/Toyota) 1:39.4

6. Έλφιν Έβανς (Μ. Βρετανία/Toyota) 1:39.6

7. Αντριάν Φουρμό (Γαλλία/Hyundai) 1:40.1

8. Ντάνι Σόρντο (Ισπανία/Hyundai) 1:40.7

9. Τζον Άρμστρονγκ (Ιρλανδία/Ford) 1:41.0

10. Γιοάν Ροσέλ (Γαλλία/Lancia) 1:41.1 –Κατηγορία WRC2–