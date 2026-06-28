Ο εννιά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής οδήγησε έξοχα από την αρχή του τριημέρου.

Ο Σεμπαστιάν Οζιέ επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την κλάση και την εμπειρία του, κατακτώντας την πρώτη θέση στο Ράλλυ Ακρόπολις 2026, έπειτα από έναν ιδιαίτερα απαιτητικό αγώνα που δοκίμασε οδηγούς και αυτοκίνητα στις σκληρές ελληνικές ειδικές διαδρομές.

Ο έμπειρος Γάλλος της Toyota διατήρησε σταθερό ρυθμό σε όλη τη διάρκεια του τριημέρου και κατάφερε να εκμεταλλευτεί κάθε ευκαιρία που παρουσιάστηκε, φτάνοντας στη νίκη μετά από μία συναρπαστική μονομαχία με τον Τιερί Νεβίλ. Οι δύο πρωταγωνιστές αντάλλασσαν συνεχώς την πρωτοπορία, ωστόσο οι ανατροπές στις τελευταίες ειδικές διαδρομές αποδείχθηκαν καθοριστικές για την τελική έκβαση του αγώνα.

{https://x.com/TGR_WRC/status/2071175653768978492}

Η τελευταία ημέρα του αγώνα εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ, καθώς η διαφορά μεταξύ των δύο διεκδικητών της νίκης ήταν οριακή. Ωστόσο, τα προβλήματα που αντιμετώπισε ο Νεβίλ στις τελικές ειδικές επέτρεψαν στον Οζιέ να αυξήσει το προβάδισμά του και να εξασφαλίσει μια σημαντική επικράτηση στην Ελλάδα.

{https://x.com/DirtFishRally/status/2071190689916788762}

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Πίσω από τους δύο πρωταγωνιστές, ο Τακαμότο Κατσούτα πραγματοποίησε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό αγώνα, συγκεντρώνοντας πολύτιμους βαθμούς για τη μάχη του πρωταθλήματος, ενώ αρκετά πληρώματα βρέθηκαν αντιμέτωπα με μηχανικά προβλήματα, κλαταρίσματα και τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που χαρακτηρίζουν παραδοσιακά το Ράλλυ Ακρόπολις.

Η νίκη αυτή αποτελεί ακόμη μία σημαντική επιτυχία στην πλούσια καριέρα του Οζιέ, ο οποίος απέδειξε ότι εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στους κορυφαίους οδηγούς του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλι.

{https://x.com/OfficialWRC/status/2071204387519664270}

Παράλληλα, η ελληνική διοργάνωση επιβεβαίωσε για ακόμη μία χρονιά τη φήμη της ως ένας από τους δυσκολότερους και πιο απαιτητικούς αγώνες του καλενταριού του WRC, προσφέροντας έντονες συγκινήσεις μέχρι και τα τελευταία αγωνιστικά χιλιόμετρα.