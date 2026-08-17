Δέκα μήνες μετά το μακελειό στα Βορίζια η κατάσταση παραμένει τεταμένη.

Μετά το ένοπλο επεισόδιο στα Βορίζια που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη και την 57χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, η κατάσταση δεν λέει να ηρεμήσει.

Η ένταση ανάμεσα στις δύο οικογένειες συνεχίζεται, καθώς, σύμφωνα με το patris.gr, το βράδυ της Παρασκευής, παραμονή της Παναγίας υπήρξε ένα ακόμη επεισόδιο, που είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη της μητέρας του Φανούρη Καργάκη.

Η σύλληψη έγινε από τα ΤΑΕ Μεσαράς μετά την καταγγελία μέλους της άλλης οικογένειας ότι την απείλησε και πήγε σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στους αστυνομικούς, να την πατήσει με το αυτοκίνητο της.

Η μητέρα συνελήφθη, ενώ κατέθεσε μήνυση από την πλευρά της για ψευδή καταμήνυση.

Ακολούθησε η σύλληψη γυναίκας από την οικογένεια Φραγκιαδάκη και τελικά και οι δύο γυναίκες αφέθηκαν ελεύθερες.