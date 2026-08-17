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Στην περιοχή Λαγόξυλο ξέσπασε η φωτιά.

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Δευτέρας στο Καρπενήσι, σε δασική έκταση.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Λαγόξυλο, σε απομακρυσμένο σημείο και δεν απειλεί κατοικίες, ενώ είναι μικρής έκτασης, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Στο σημείο έσπευσαν 14 πυροσβέστες, με ένα πεζοπόρο τμήμα και τέσσερα οχήματα, που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς.

41 αγροτοδασικές φωτιές σε 24 ώρες

Τις προηγούμενες 24 ώρες, από τις 18:00 της Κυριακής έως την ίδια ώρα της Δευτέρας, εκδηλώθηκαν 41 αγροτοδασικές φωτιές.

Από αυτές, οι 38 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο. Η Πυροσβεστική ανακοίνωσε πως δυνάμεις της αντιμετωπίζουν άλλες τρεις.

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Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τρίτη

Για αύριο, Τρίτη, υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε:

Αττική

Βοιωτία

Εύβοια

Αργολίδα

Κορινθία

περιοχές Φωκίδας, Φθιώτιδας, Μαγνησίας, Αχαΐας, Ηλείας και Έβρου

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