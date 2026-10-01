Σε τέσσερις δήμους εντοπίστηκαν τα πρώτα κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου.

Πέντε νεκροί και 27 νέα κρούσματα είναι ο απολογισμός του ιού του Δυτικού Νείλου την τελευταία εβδομάδα στην Ελλάδα. Την ίδια ώρα, 16 ασθενείς νοσηλεύονται σε ΜΕΘ, ενώ τέσσερις δήμοι προστέθηκαν στη λίστα των περιοχών με κρούσματα.

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση του ΕΟΔΥ για τον ιό του Δυτικού Νείλου, έως το πρωί της 1ης Οκτωβρίου διαγνώστηκαν και δηλώθηκαν συνολικά 423 εγχώρια κρούσματα στην Ελλάδα, από τα οποία τα 271 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα (εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση). Τα 27 εκ των εγχώριων κρουσμάτων δηλώθηκαν την τελευταία εβδομάδα.

Έως τώρα, την τρέχουσα περίοδο, ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει κοστίσει τη ζωή 41 ανθρώπων, από 61 έως 92 ετών. Άλλος ένας θάνατος, με διαγνωσμένη λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου, αποδόθηκε σε άλλο αίτιο. Οι πέντε από τους θανάτους καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα. Αναφορικά με την κατάσταση στα νοσοκομεία, 52 ασθενείς νοσηλεύονται εξαιτίας του ιού, οι 16 από αυτούς σε μονάδες εντατικής θεραπείας.

Οι περιοχές με κρούσματα: 4 νέοι δήμοι στη λίστα

Σε τέσσερις δήμους εντοπίστηκαν για πρώτη φορά κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου κατά την τρέχουσα περίοδο. Πρόκειται για τους δήμους Νέου Ηρακλείου, Σερρών, Μαλεβιζίου και Ιάσμου, όπου εντοπίστηκε από ένα κρούσμα.

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Οι δήμοι υψηλού κινδύνου

Εκτός από τις περιοχές όπου έχουν εντοπιστεί κρούσματα ιού Δυτικού Νείλου, 18 δήμοι έχουν χαρακτηριστεί ως υψηλού κινδύνου. Σε αυτές τις περιοχές δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα σε ανθρώπους μέχρι στιγμής, αλλά συνδυάζονται παράγοντες κινδύνου για επικείμενη μετάδοση.

Οι δήμοι υψηλού κινδύνου