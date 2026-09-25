Ο Παύλος Πολάκης κατέθεσε νέο συμπληρωματικό υπόμνημα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. «Το μήνυμα είναι σαφές: ανοχή τέλος», αναφέρει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Κατατέθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (υπόψη του Προϊσταμένου και του αρμόδιου Εισαγγελικού Λειτουργού για την εκκρεμή εδώ και τρία χρόνια περίπου δικογραφία διαφθοράς) νέο συμπληρωματικό υπόμνημα του βουλευτή και πρώην αναπληρωτή υπουργού Υγείας, Παύλου Πολάκη, διά του πληρεξουσίου Δικηγόρου του, Γιάννη Δ. Απατσίδη.

«Μετά από δύο χρόνια και πέντε μήνες αδικαιολόγητων καθυστερήσεων, το πέπλο προστασίας και συγκάλυψης που έχει απλώσει το καθεστώς Μητσοτάκη και ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, γύρω από το πάρτι ανομίας στον ΕΟΔΥ και τα «γαλάζια παιδιά» του παλιού ΚΕΕΛΠΝΟ, διαλύεται οριστικά», αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου.

Και συνεχίζει:

«ΤΑ ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ «ΚΑΙΝΕ» ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΟΔΥ:

1. Η «ΑΠΑΤΗ» ΤΗΣ «ΑΘΩΩΣΗΣ» ΚΑΙ Η ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥ ΕΟΔΥ (άρθρο 390 ΠΚ): Ο κ. Γεωργιάδης πανηγυρίζει παραπλανώντας την κοινή γνώμη για δήθεν πλήρη δικαίωση. Η αμετάκλητη απόφαση του Γ΄ Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών αποφαίνεται ρητά ότι οι επίδικες προσλήψεις «στερούνται νομιμότητας και τυγχάνουν μη σύννομες»! Η σκανδαλώδης ανάκληση της παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας από το ΔΣ του ΕΟΔΥ στις 12-01-2024 –μόλις τρεις ημέρες πριν τη δίκη και αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του κ. Γεωργιάδη– αποτελεί ωμή κακουργηματική απιστία, προκειμένου να διαγραφεί η διαφαινόμενη ζημία εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ του Δημοσίου για να σωθούν οι κολλητοί του Υπουργού!

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2. ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΥΠΟΔΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ (άρθρο 259 ΠΚ): Ο Άδωνις Γεωργιάδης και οι υπηρεσιακοί του παράγοντες παραβίασαν προκλητικά τα αυτοτελή κωλύματα του νόμου (άρθρο 76 ν. 4622/2019 και άρθρο 8 ν. 3528/2007). Διόρισαν ως μετακλητή την στενή συνεργάτη του και ανέθεσαν καθήκοντα ειδικού συμβούλου και συντονιστή έργων εκατομμυρίων του Ταμείου Ανάκαμψης στον υποψήφιο Βουλευτή της Ν.Δ., ο οποίος βαρυνόταν με αμετάκλητο παραπεμπτικό βούλευμα για κακουργήματα.

3. ΤΟ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟ «ΠΑΡΤΙ» ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ: Η πρόκληση ξεπερνά κάθε όριο: Ο ΕΟΔΥ ενέκρινε το καλοκαίρι του 2026 ανάθεση νομικών υπηρεσιών ύψους 71.920 ευρώ (απόφαση ΚΠ 15109/26-06-2026) στη δικηγορική εταιρεία του Αλέξιου Αθανασόπουλου – δηλαδή του ίδιου του συνηγόρου υπεράσπισης των κολλητών του Άδ. Γεωργιάδη! Ζητείται άμεσος έλεγχος για το αν ο Οργανισμός πλήρωσε τον δικηγόρο των κατηγορουμένων του για να χειριστεί πορίσματα και αυτοτελώς αν υπήρξαν παράνομοι συμβιβασμοί και καταβολές «αποζημιώσεων» στους κατηγορουμένους από το ταμείο του ΕΟΔΥ.

«ΔΥΟ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΑ;»

Η πρόσφατη εξέλιξη στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, όπου ο Προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, κ. Αριστείδης Κορέας, διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση εις βάρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) και πραγματοποιήθηκε επιτόπια αυτοψία με εισαγγελέα στο παράνομο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, αποδεικνύει πώς οφείλει να ενεργεί η Δικαιοσύνη όταν ελέγχονται εποπτικοί μηχανισμοί για συγκάλυψη και πλημμελείς ελέγχους:

Απαιτούμε την ίδια ακριβώς μέθοδο ουσιαστικού ελέγχου και για τον ΕΟΔΥ και το Υπουργείο Υγείας!

Δεν αρκούν οι εκ των υστέρων «βολικές» διαβεβαιώσεις και οι στημένες γνωμοδοτήσεις των ελεγχομένων.

Ζητούμε άμεση εισαγγελική αυτοψία, κατάσχεση των φυσικών και ψηφιακών αρχείων, των e-mail και των πρακτικών του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιοι και με ποια εντολή συγκάλυψαν τις απώλειες δημόσιου χρήματος και παρέδωσαν τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης σε υπόδικους τότε συνεργάτες του Υπουργού.

ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ:

Το υπόμνημα κοινοποιείται και απαιτούνται άμεσες διαβιβάσεις:

1. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) και στην OLAF.

2. Στον Οικονομικό Εισαγγελέα και στο Ελεγκτικό Συνέδριο: Για τον άμεσο καταλογισμό των δεκάδων χιλιάδων ευρώ που χαρίστηκαν ή καταβλήθηκαν παράνομα.

Το μήνυμα είναι σαφές: Η ανοχή στη διασπάθιση του δημόσιου χρήματος και στην κατάλυση κάθε έννοιας νομιμότητας έλαβε τέλος. Οι αρμόδιοι εισαγγελικοί λειτουργοί οφείλουν να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων, να σταματήσουν την κωλυσιεργία και να οδηγήσουν τους υπαιτίους –όσο ψηλά κι αν βρίσκονται– ενώπιον της Δικαιοσύνης. Έστω κι εάν στο επιτελικό παρακράτος τα πάντα παρακολουθεί το Μάτι του Predator, ακόμη και εν ενεργεία Εισαγγελικούς Λειτουργούς...».