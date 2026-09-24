Τα σχολεία θα γιορτάσουν την Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού - Πώς θα διαμορφωθεί το σχολικό πρόγραμμα και τι πρέπει να προσέξουν οι μαθητές για τις απουσίες.

Με διαφορετικό πρόγραμμα θα λειτουργήσουν τα σχολεία την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, καθώς οι μαθητές θα αφήσουν για μία ημέρα στην άκρη βιβλία και τετράδια και θα συμμετάσχουν σε δράσεις αφιερωμένες στον αθλητισμό και την άσκηση. Παραδοσιακά η τελευταία Παρασκευή του Σεπτέμβρη που φέτος «πέφτει» στις 25 του μήνα είναι αφιερωμένη στην Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού αλλά και στην αντίστοιχη Ευρωπαϊκής Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού γεγονός που φέρνει σημαντικές διαφοροποιήσεις στη λειτουργία των σχολείων τόσο της Πρωτοβάθμιας όσο και της Δευτεροβάθμιας. Αύριο, λοιπόν, την θέση των μαθημάτων θα πάρουν αθλητικές και κινητικές δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν σε όλα τα σχολεία ανάλογα με τον σχεδιασμό κάθε σχολικής μονάδας.

Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού: Χωρίς τσάντα και μαθήματα στις σχολεία αλλά με τήρηση απουσιολογίου

Να σημειωθεί ότι το γεγονός ότι δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι οι μαθητές δεν πρέπει να πάνε υποχρεωτικά στο σχολείο τους όπως κάθε μέρα και μάλιστα οφείλουν να δώσουν το παρών από την πρώτη κιόλας σχολική ώρα. Όπως επισημαίνει κατηγορηματικά το ΥΠΑΙΘΑ η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού 2026 δεν είναι αργία, επομένως η σχολική λειτουργία συνεχίζεται κανονικά και οι μαθητές πρέπει να βρίσκονται στις σχολικές μονάδες. Οι παρουσίες θα καταγραφούν κανονικά και μάλιστα δεν θα υπάρχει και δυνατότητα δικαιολόγησης για όσους θέλουν να κάνουν «κοπάνα» και να απολαύσουν ένα τριήμερο ξεκούρασης συνδυαστικά με το σαββατοκύριακο που ακολουθεί. Αφού τηρηθεί απουσιολόγιο οι μαθητές θα κατέβουν στο προαύλιο και θα κληθούν να συμμετάσχουν στις προγραμματισμένες αθλητικές δράσεις που βάσει της εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘΑ μπορεί να περιλαμβάνουν αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδια κίνησης και άλλες οργανωμένες ασκήσεις, με το πρόγραμμα να προσαρμόζεται στις ηλικίες των μαθητών, στις διαθέσιμες εγκαταστάσεις και στις καιρικές συνθήκες.

Πότε μπορεί να μεταφερθεί ο εορτασμός σε άλλη ημερομηνία - Οι οδηγίες για τα σχολεία

Σύμφωνα με τη νεότερη εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘΑ, η Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού θα πραγματοποιηθεί κανονικά την Παρασκευή 25/9 και μόνο σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας μπορεί να μεταφερθεί σε άλλη ημερομηνία. Όπως διευκρινίζεται χαρακτηριστικά «οι δράσεις για τη 13η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού 2026 υλοποιούνται την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και μόνο σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας δύναται να μεταφερθεί ο εορτασμός του σχολικού αθλητισμού σε άλλη ημερομηνία με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.» Με άλλα λόγια, ένα σχολείο που διαπιστώνει ότι δεν είναι σε θέση να υλοποιήσει τις αθλητικές δράσεις την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου δεν μεταφέρει αυτομάτως τον εορτασμό σε άλλη ημέρα. Θα πρέπει να εξεταστεί η συγκεκριμένη περίπτωση και, εφόσον υπάρχει αντικειμενική αδυναμία, να ληφθεί σχετική απόφαση από τον Σύλλογο Διδασκόντων. Σε κάθε περίπτωση τονίζεται ότι η Παρασκευή 25η Σεπτεμβρίου παραμένει η ημέρα κατά την οποία τα σχολεία καλούνται να πραγματοποιήσουν τις σχετικές δράσεις. Η δυνατότητα μεταφοράς αφορά αποκλειστικά περιπτώσεις όπου υπάρχει αντικειμενική αδυναμία.

To μήνυμα του φετινού εορτασμού και οι προτεινόμενες δράσεις

Η φετινή 13η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού πραγματοποιείται με κεντρικό μήνυμα «Άλμα προς το μέλλον» και σύνθημα «Ένα άλμα. Μία Ελλάδα. Ένα κοινό όνειρο.» Στόχος είναι οι μαθητές να συμμετάσχουν σε δράσεις που προάγουν τη σωματική άσκηση, την υγεία, τη συνεργασία και τη συμμετοχή στη σχολική ζωή. Παράλληλα, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά πραγματοποιείται η Πανελλαδική Σχολική Σκυταλοδρομία, με κοινό σύνθημα: «Τρέχω για τη ΖΩΗ». Η δράση επικεντρώνεται στην αξία της ζωής, την υγεία και τη σωματική άσκηση, το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, αλλά και τις ανθρώπινες σχέσεις και αξίες.

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Οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής έχουν κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό και στην ασφαλή υλοποίηση των αθλητικών και κινητικών δράσεων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση και τον Σύλλογο Διδασκόντων της σχολικής μονάδας. Για δράσεις που πραγματοποιούνται εκτός του σχολικού χώρου τηρούνται απαρέγκλιτα οι ισχύουσες διατάξεις σχετικά με τις εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις, την έγκριση της δράσης, τη συνοδεία και εποπτεία των μαθητών/τριών και την ενημέρωση των γονέων ή κηδεμόνων.»

Η 13η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού φιλοδοξεί να αποτελέσει μια κοινή εμπειρία κίνησης, χαράς, προσπάθειας και συμμετοχής και να υπενθυμίσει ότι ο σχολικός αθλητισμός μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη σωματική και ψυχική υγεία, στη συνεργασία, στη συμπερίληψη και στη διαμόρφωση ενεργών και υπεύθυνων πολιτών. Οι Διευθυντές/ντριες και Προϊστάμενοι/ες των σχολικών μονάδων καλούνται να ενημερώσουν τους/τις εκπαιδευτικούς και τους μαθητές/τριες και να μεριμνήσουν, σε συνεργασία με τους/τις εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής και τον Σύλλογο Διδασκόντων, για την οργάνωση και την ασφαλή υλοποίηση των δράσεων.

Παράλληλα, το Υπουργείο Παιδείας έχει απευθύνει πρόσκληση και στις αθλητικές ομοσπονδίες, προκειμένου να οργανώσουν την ίδια ημέρα αθλητικές εκδηλώσεις για τη γνωριμία των μαθητών με διαφορετικά αθλήματα. Στόχος είναι να παρουσιαστούν οι κανόνες και τα οφέλη κάθε αθλήματος, αλλά και αξίες όπως η ισότητα, ο σεβασμός, η φιλία και το «ευ αγωνίζεσθαι».

Η φετινή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού επιχειρεί έτσι να μετατρέψει το σχολικό περιβάλλον σε έναν χώρο κίνησης και συμμετοχής, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στο αποτέλεσμα αλλά και στην προσπάθεια, την αυτοβελτίωση, τη συνεργασία και τη συμπερίληψη.

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