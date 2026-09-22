Πώς τα κενά στα σχολεία μειώνονται στα χαρτιά και οι μαθητές αυξάνονται στις τάξεις: Αντιδράσεις εκπαιδευτικών και γονέων για την τακτική των συγχωνεύσεων τάξεων.

Έντονη αντιπαράθεση έχει ανοίξει γύρω από τη λειτουργία των σχολείων, λίγες μόλις ημέρες μετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, με εκπαιδευτικούς και γονείς να θέτουν στο επίκεντρο τα τεράστια κενά που έχουν οδηγήσει το Υπουργείο Παιδείας στην απόφαση για συγχωνεύσεις τμημάτων και αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τάξη με αποτέλεσμα να δημιουργούνται τάξεις με 27(!) μαθητές.

Οι εντολές για κατάργηση και συγχώνευση τμημάτων ενόσω έχει αρχίσει η σχολική χρονιά δημιουργεί ντόμινο ανατροπών φέρνοντας αναταραχή τόσο στη μαθητική όσο και στην εκπαιδευτική κοινότητα. Σε πολλές περιπτώσεις ανατρέπεται βίαια ο προγραμματισμός που έχει ήδη γίνει στις σχολικές μονάδες, επηρεάζοντας τα ωρολόγια προγράμματα, τις αναθέσεις μαθημάτων, τη συμπλήρωση ωραρίου και τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών. Όπως σημειώνουν οι εκπαιδευτικοί ένα τμήμα που καταργείται σημαίνει λιγότερες διδακτικές ώρες, νέες αναθέσεις μαθημάτων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ανάγκη επανεξέτασης της τοποθέτησης εκπαιδευτικών.

Πώς οι συγχωνεύσεις τάξεων μειώνουν τεχνητά τα κενά

Όταν ένα σχολείο λειτουργεί, για παράδειγμα, με τρία τμήματα μιας τάξης και στη συνέχεια τα τμήματα μειώνονται σε δύο, μειώνονται αντίστοιχα και οι απαιτούμενες διδακτικές ώρες. Αυτό σημαίνει ότι μειώνεται και ο αριθμός των εκπαιδευτικών που απαιτούνται για την κάλυψη του ωρολογίου προγράμματος. Έτσι, ένα κενό που προηγουμένως εμφανιζόταν μπορεί να πάψει να καταγράφεται χωρίς να έχει προηγηθεί πρόσληψη εκπαιδευτικού. Έχει αλλάξει ο αριθμός των τμημάτων. Σύμφωνα με τις ΕΛΜΕ πρόκεται για μια «τεχνητή μείωση των κενών», υποστηρίζοντας ότι η μείωση των αναγκών σε εκπαιδευτικούς επιτυγχάνεται με αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα. Σε μια πολυπληθή τάξη ο εκπαιδευτικός έχει να διαχειριστεί περισσότερους μαθητές, διαφορετικούς ρυθμούς μάθησης και περισσότερες ανάγκες μέσα στον ίδιο διδακτικό χρόνο.Ιδιαίτερα σημαντική είναι η παράμετρος των μαθητών που χρειάζονται πρόσθετη εκπαιδευτική υποστήριξη. Όσο μεγαλώνει ο αριθμός των μαθητών σε ένα τμήμα, τόσο αυξάνονται, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, οι απαιτήσεις από τον εκπαιδευτικό της τάξης και δυσκολεύει η παρακολούθηση της πορείας κάθε μαθητή.

Σθεναρό «όχι» στις συμπτύξεις τάξεων και την σαρδελοποίηση των μαθητών

Γονέας μαθητή καταγγέλλει στο Dnews ότι «Είναι απαράδεκτο αυτό που μηχανεύτηκε το Υπουργείο Παιδείας για να εξαφανίσει τα τεράστια κενά. Με οδηγία άνωθεν τα σχολεία προχωρούν σε συμπτύξεις με στόχο τα 25 και 27 παιδιά ανά τάξη μια επιλογή που πλήττει την ποιότητα της διδασκαλίας και τη στήριξη που δικαιούται κάθε μαθητής. Τέτοιες κινήσεις μόνο εις βάρος των μαθητών γίνονται. Η τακτική των συγχωνεύσεων ανατρέπει τη μαθησιακή και ψυχολογική ισορροπία των μαθητών, υποβαθμίζει την ποιότητα διδασκαλίας και δημιουργεί προβλήματα προσαρμογής ειδικά στα παιδιά με ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες».

ΕΛΜΕ Πειραιά: Κρύβουν τα κενά με συγχωνεύσεις

Η κατάσταση με τα κενά και τις συμπτύξεις είναι ιδιαιτέρως πιεστική στον Πειραιά. Σύμφωνα με την ΕΛΜΕ Πειραιά «Το αφήγημα της υπουργού ότι με το άνοιγμα των σχολείων «όλοι θα είναι στη θέση τους» καταρρίπτεται από την ίδια την καθημερινότητα των σχολείων. Στον Πειραιά, για τη Γενική εκπαίδευσητα κενά πλήρους ωραρίου υπολογίζονται σε πάνω από 100, αφού το 1/3 των κενών έμεινε ακάλυπτο. Στην Ειδική Αγωγή η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη… Τα κενά πλήρους ωραρίου υπολογίζονται περίπου σε 200, αφού περίπου τα μισά κενά έμειναν ακάλυπτα! Με άλλα λόγια, αυτή τη στιγμή στον Πειραιά λείπουν περίπου 300 εκπαιδευτικοί πλήρους ωραρίου! Αντίστοιχα τραγική είναι η κατάσταση με τους ΕΕΠ-ΕΒΠ, αλλά και με άλλες ειδικότητες μειωμένου ωραρίου. Τα σχολεία μας στενάζουν από τα κενά και το ΥΠΑΙΘΑ, αντί να προχωρήσει στις αναγκαίες προσλήψεις, επιλέγει να «κρύψει» τις ελλείψεις με συγχωνεύσεις τμημάτων και αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τάξη.»

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Kατάληψη στο 1ο Γυμνάσιο Πύργου για τις συγχωνεύσεις

Χαρακτηριστικό παράδειγμα των αντιδράσεων των μαθητών για τις συγχωνεύσεις τάξεων η κατάληψη που προχώρησαν οι μαθητές του 1ου Γυμνασίου Πύργου. Σύμφωνα με το ilialive.gr οι μαθητές προχώρησαν χθες σε κατάληψη εκφράζοντας την έντονη αντίδρασή τους στην συγχώνευση των τμημάτων παρ’ ότι έχει ήδη ξεκινήσει η σχολική χρονιά. Οι μαθητές αντιδρούν για τα πολυπληθή τμήματα που δημιουργούνται, τα οποία μπορεί και σε ειδικές περιπτώσεις βάσει νόμου να αγγίξουν έως και τα 30 άτομα.

Διαμαρτυρίες και στον Άλιμο για την τακτική των συμπτύξεων τάξεων

Αντιδράσεις καταγράφονται και από την Ένωση Συλλόγων Γονέων Αλίμου. Όπως καταγγέλλουν οι γονείς « Στο 2ο Γυμνάσιο Αλίμου αποφασίστηκε η μείωση των τμημάτων της Γ’ Γυμνασίου από 3 σε 2, ακολουθώντας προηγούμενη μείωση των τμημάτων της Β’ Γυμνασίου από 3 σε 2. Το ίδιο συμβαίνει στη Β’ και Γ’ τάξη του 4ου Γυμνασίου Αλίμου. Είναι απαράδεκτη η δημιουργία τμημάτων με περισσότερους από 25 μαθητές, σε αίθουσες μάλιστα που δεν έχουν σχεδιαστεί για να φιλοξενούν τόσο μεγάλο αριθμό παιδιών. Με την παρουσία του εκπαιδευτικού, καθώς και, όπου απαιτείται, εκπαιδευτικού παράλληλης στήριξης ή ειδικής αγωγής, οι συνθήκες γίνονται ασφυκτικές, τόσο για τη μαθησιακή διαδικασία όσο και για τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών.

Με δεδομένο, επιπλέον, ότι ένας σημαντικός αριθμός μαθητών αντιμετωπίζει μαθησιακές ή άλλες εκπαιδευτικές δυσκολίες, ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα θα έπρεπε να μειωθεί και όχι να αυξάνεται δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο τη δυνατότητα του εκπαιδευτικού να ανταποκριθεί στις διαφορετικές ανάγκες κάθε παιδιού και να παρέχει την απαιτούμενη παιδαγωγική υποστήριξη. Ιδιαίτερα προβληματικό για την καθημερινότητα και την αίσθηση ασφάλειας και εμπιστοσύνης των μαθητών, είναι το γεγονός ότι τροποποιείται ο προγραμματισμός που προέβλεπε συγκρότηση 3 τμημάτων, μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, αφού έχουν ήδη συγκροτηθεί τα τμήματα και έχει ξεκινήσει η εκπαιδευτική διαδικασία.

Τέλος, ως προς το ζήτημα της μείωσης των μαθητών που εισάγονται στο 2ο Γυμνάσιο από τα Δημοτικά Σχολεία της περιοχής, παρατηρήθηκε και φέτος άνιση κατανομή των μαθητών, οδηγώντας σε συνθήκες που υποβαθμίζουν την εκπαιδευτική λειτουργία του 2ου Γυμνασίου και ενισχύουν την ανησυχία της σχολικής κοινότητας. Απαιτούμε την ανάκληση της απόφασης μείωσης των τμημάτων στο 2ο και 4ο Γυμνάσιο, καθώς και την υιοθέτηση λύσεων που θα εξασφαλίζουν τη σωστή κατανομή των μαθητών και την εύρυθμη λειτουργία όλων των σχολείων.»

Συγχωνεύουν με το «έτσι θέλω» τάξεις σε σχολεία του Μοσχάτου και του Ταύρου

Αντίστοιχη εικόνα και στο Δήμο Μοσχάτου Ταύρου. Όπως καταγγέλλεται δρομολογούνται συγχωνεύσεις τμημάτων στα 1ο και 2ο Γυμνάσιο Ταύρου, 1ο ΓΕΛ Ταύρου, 3ο Γυμνάσιο Μοσχάτου και 1ο ΓΕΛ Μοσχάτου.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες των εκπαιδευτικών και των γονέων, οι αλλαγές στη σύνθεση των τμημάτων έχουν ως αποτέλεσμα μαθητές που αρχικά είχαν κατανεμηθεί σε διαφορετικές τάξεις να μεταφέρονται σε άλλα τμήματα. Το ζήτημα έχει προκαλέσει κινητοποιήσεις και σε άλλους δήμους του Νότιου Τομέα, ενώ αντίστοιχες αντιδράσεις έχουν καταγραφεί και στη Νέα Σμύρνη και τη Γλυφάδα.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η στάση της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και κηδεμόνων Αγίου Δημητρίου. Σε ανακοίνωσή τους τονίζεται ότι «δηλώνουμε ρητά και κατηγορηματικά ότι δεν θα επιτρέψουμε να εφαρμοστεί αυτή η άκρως αντιπαιδαγωγική απόφαση που αντιμετωπίζει τα παιδιά μας σαν αριθμούς και τα τσουβαλιάζει σε 27

άρια τμήματα. Στο 5ο Γυμνάσιο αποφασίστηκε να κλείσει το σχολείο μέχρι να παρθεί πίσω αυτή η απαράδεκτη απόφαση και στο 4ο Γυμνάσιο αποφασίστηκε να μην λειτουργήσει το σχολείο αύριο και από κοινού γονείς μαθητές και εκπαιδευτικοί να αποφασίσουν για την συνέχιση των δράσεων τους.»

Εκπαιδευτική κοινότητα και γονείς συσπειρώνονται για να προβούν σε κινητοποιήσεις απαιτώνταςνα ανακληθούν οι συγχωνεύσεις όπου δημιουργούνται υπερπληθή τμήματα και να καλυφθούν τα κενά με προσλήψεις.

Τα «μπαλώματα» δεν σώζουν τις ευθύνες της υποστελέχωσης

Το σχολείο δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται μόνο ως ένας πίνακας στον οποίο πρέπει στο τέλος της ημέρας να «βγαίνουν» τα νούμερα. Χρειάζεται εκπαιδευτικούς στις τάξεις. Χρειάζεται παράλληλη στήριξη όπου απαιτείται. Χρειάζεται τμήματα που μπορούν να λειτουργήσουν ουσιαστικά. Και κυρίως χρειάζεται μια πολιτική που να αντιμετωπίζει τις εκπαιδευτικές ανάγκες ως πραγματικές ανάγκες και όχι ως μεταβλητές που πρέπει απλώς να προσαρμοστούν στους διαθέσιμους πόρους. Γιατί όταν υπάρχουν εκπαιδευτικά κενά, το πρόβλημα δεν λύνεται αν στοιβαχτούν περισσότεροι μαθητές στο ίδιο τμήμα. Απλώς μεταφέρεται από το χαρτί μέσα στην τάξη. Ζητούμενο είναι ένα σχολείο λειτουργικό με εκπαιδευτικούς στις τάξεις, παράλληλη στήριξη όπου αυτή απαιτείται και τμήματα που μπορούν να λειτουργήσουν πραγματικά και όχι απλώς να χωρούν αριθμητικά σε μια αίθουσα 27 μαθητές. Οι αριθμοί μπορεί να αλλάζουν με μια συγχώνευση. Οι ανάγκες των μαθητών, όμως, παραμένουν. Και αυτές σίγουρα δεν αντιμετωπίζονται με «μπαλώματα».