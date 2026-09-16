Τα προβλήματα στη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με την έναρξη της σχολικής χρονιάς αναδεικνύει με ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ.

Την κατάσταση που επικρατεί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και ειδικότερα στα Νηπιαγωγεία σχολιάζει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, καταγγέλλοντας ότι, παρά τις προσλήψεις αναπληρωτών, εξακολουθούν να υπάρχουν χιλιάδες κενές θέσεις εκπαιδευτικών στη Γενική και την Ειδική Αγωγή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τομέα Παιδείας της ΕΛΑΣ, το αρμόδιο Υπουργείο, αντί να θέσει ως προτεραιότητα την κάλυψη των κενών και την ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων, προχώρησε σε παρέμβαση στον τρόπο οργάνωσης των Νηπιαγωγείων.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη αναφέρεται ειδικότερα στην εγκύκλιο Φ.7/117097/Δ1/8-9-2026, υποστηρίζοντας ότι εκδόθηκε μία εβδομάδα μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς και ενώ οι Σύλλογοι Διδασκόντων είχαν ήδη ολοκληρώσει τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου και την κατανομή των τμημάτων.

Όπως υποστηρίζει, η εγκύκλιος προβλέπει την υποχρεωτική ανάληψη πρωινών τμημάτων από διευθυντές και προϊσταμένους Νηπιαγωγείων, γεγονός που, σύμφωνα με την ίδια, μεταβάλλει τον αρχικό προγραμματισμό των σχολικών μονάδων.

Η ΕΛΑΣ επικαλείται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και συγκεκριμένα το Π.Δ. 79/2017 και τον ν. 4823/2021, υποστηρίζοντας ότι ο προγραμματισμός και η ανάθεση των τμημάτων αποτελούν αρμοδιότητα του Συλλόγου Διδασκόντων σε επίπεδο σχολικής μονάδας.

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Παράλληλα, θέτει ζήτημα σχετικά με το κατά πόσο το Υπουργείο Παιδείας μπορεί να παρεμβαίνει στη λειτουργία των σχολείων κατά παρέκκλιση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ζητά από το Υπουργείο Παιδείας να ανακαλέσει τη συγκεκριμένη πρόβλεψη και να εφαρμόσει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Στην ανακοίνωσή της υπογραμμίζει ακόμη την ανάγκη για επαρκή στελέχωση των σχολείων, κλίμα συνεργασίας στις σχολικές μονάδες και εμπιστοσύνη στους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να ενισχυθεί η ποιότητα του δημόσιου σχολείου και της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Ανακοίνωση του Τομέα Παιδείας της ΕΛΑΣ

Χιλιάδες κενά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση αλλά προτεραιότητα του Υπουργείου Παιδείας είναι η αναστάτωση της σχολικής ζωής με μια θεσμικά αυθαίρετη παρέμβαση στα Νηπιαγωγεία

Η νέα σχολική χρονιά θα έπρεπε να βρει τα σχολεία πλήρως στελεχωμένα. Αντί γι’ αυτό, ακόμη και μετά τις προσλήψεις αναπληρωτών, παραμένουν χιλιάδες ακάλυπτες θέσεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, τόσο στη Γενική όσο και στην Ειδική Αγωγή.

Μέσα σε αυτή την πραγματικότητα, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, αντί να έχει ως απόλυτη προτεραιότητα την κάλυψη των κενών και την ομαλή λειτουργία των σχολείων, παρεμβαίνει με την εγκύκλιο Φ.7/117097/Δ1/8-9-2026, στον τρόπο οργάνωσης των Νηπιαγωγείων και αναστατώνει τη σχολική ζωή.

Συγκεκριμένα, μία εβδομάδα μετά την έναρξη του σχολικού έτους, ενώ οι Σύλλογοι Διδασκόντων έχουν προβεί, όπως έχουν υποχρέωση κατά τον νόμο, στον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου και στην κατανομή και ανάθεση των τμημάτων των παιδιών, το Υπουργείο παρεμβαίνει, ακυρώνει τον ισχύοντα προγραμματισμό και καθορίζει την υποχρεωτικότητα της ανάληψης πρωινών τμημάτων από Διευθυντές/ντριες και Προϊσταμένους/ες.

Και αυτό παρόλο που σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Π.Δ. 79/2017 και στον ν. 4823/2021), ο προγραμματισμός και η ανάθεση τμημάτων αποτελεί ευθύνη του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών στο επίπεδο της σχολικής μονάδας.



Την ώρα που τα σχολεία λειτουργούν με χιλιάδες ακάλυπτες θέσεις προσωπικού, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας επιλέγει να δημιουργεί νέα προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία των Νηπιαγωγείων, αντί να επιλύει εκείνα που ήδη υπάρχουν. Η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων δεν διασφαλίζεται με αυθαίρετες εγκυκλίους, αλλά με εκπαιδευτικούς στις τάξεις, με επαρκή στελέχωση, με σεβασμό στις αρμοδιότητες των συλλογικών οργάνων, με εμπιστοσύνη στην κρίση των εκπαιδευτικών και στήριξη στο έργο τους.

Η υπόθεση αναδεικνύει επίσης και ένα ευρύτερο θεσμικό ζήτημα: μπορεί το Υπουργείο να παρεμβαίνει στη λειτουργία των σχολείων κατά παρέκκλιση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου;

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη καλεί το Υπουργείο Παιδείας να ανακαλέσει τη συγκεκριμένη πρόβλεψη και να εφαρμόσει απαρέγκλιτα το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Η νομιμότητα και η θεσμική συνέπεια δεν είναι επιλογή κατά περίπτωση και τα κενά στα σχολεία δεν επικαλύπτονται με εγκυκλίους.

Η επαρκής στελέχωση, η διασφάλιση της σχολικής ειρήνης, η επικράτηση κλίματος συνεργασίας στα σχολεία και η εμπιστοσύνη στους/τις εκπαιδευτικούς μας είναι βασικές προϋποθέσεις για την ποιοτική αναβάθμιση του σχολικού περιβάλλοντος και τη βέλτιστη εκπαίδευση των παιδιών μας.

Μόνο έτσι διασφαλίζεται η ουσιαστική στήριξη της δημόσιας εκπαίδευσης προς όφελος των παιδιών και της κοινωνίας».