Τα σχολεία που εκκενώθηκαν προληπτικά είναι το 4ο και το 8ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων και το 33ο Νηπιαγωγείο Χανίων, με τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά να έχουν μεταφερθεί στο Πάρκο Μαρκοπούλου.

Συναγερμός σήμανε στα Χανιά μετά τον εντοπισμό οβίδας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου σε οικόπεδο όπου πραγματοποιούνταν οικοδομικές εργασίες, στην περιοχή του Άη Γιάννη. Για λόγους ασφαλείας σύμφωνα με το zarpanews.gr οι αρχές προχώρησαν στην προληπτική εκκένωση σχολικών μονάδων, ενώ αποκλείστηκαν δρόμοι στην ευρύτερη περιοχή προκειμένου να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια η επιχείρηση μεταφοράς και εξουδετέρωσης του βλήματος. Συγκεκριμένα, εκκενώθηκαν το 4ο και το 8ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων, καθώς και το 33ο Νηπιαγωγείο Χανίων. Μαθητές και εκπαιδευτικοί μεταφέρθηκαν στο Πάρκο Μαρκοπούλου. Παράλληλα, διακόπηκε η κυκλοφορία στις οδούς Ι. Σφακιανάκη και Γιαμπουδάκη, καθώς και στις καθέτους τους, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει την περιοχή.

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Επιχείρηση από το ΤΕΝΞ

Για την εξουδετέρωση της οβίδας κινητοποιήθηκε ειδικό συνεργείο του Στρατού από την Αθήνα, συγκεκριμένα το Τμήμα Εξουδετέρωσης Ναρκών Ξηράς (ΤΕΝΞ). Όπως ανέφερε ο Αστυνομικός Διευθυντής Χανίων, Ταξίαρχος Κανέλλος Νικολάου, βάσει του προβλεπόμενου πρωτοκόλλου εφαρμόστηκε περίμετρος ασφαλείας 300 μέτρων και πραγματοποιήθηκε η εκκένωση της περιοχής. Η οβίδα δεν αναμένεται να εξουδετερωθεί στο σημείο όπου εντοπίστηκε, αλλά θα μεταφερθεί σε άλλο χώρο, όπου θα πραγματοποιηθεί η επιχείρηση εξουδετέρωσής της. Στην επιχείρηση συμμετέχουν η Αστυνομία, ο Δήμος Χανίων και η Πολιτική Προστασία, ενώ οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Όπως δήλωσε ο Αστυνομικός Διευθυντής Χανίων, Ταξίαρχος Κανέλλος Νικολάου, το βλήμα είναι οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου ενώ έκανε γνωστό πως για την εξουδετέρωσή του ήρθε συνεργείο του στρατού από την Αθήνα: «χθες το απόγευμα βρέθηκε μια οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου σε ένα οικόπεδο που γίνονταν οικοδομικές εργασίες. Άμεσα ειδοποιήθηκε ο στρατός με το ειδικό τμήμα το ΤΕΝΞ (Τμήμα Εξουδετέρωσης Ναρκών Ξηράς) για την εξουδετέρωση. Το συνεργείο έχει έρθει από την Αθήνα. Βάση πρωτοκόλλου πρέπει να κάνουμε εκκένωση στην περιοχή σε περίμετρο 300 μέτρων, αυτό και έγινε. Βλέπετε ότι υπάρχει παντού αστυνομική δύναμη, υπάρχει συνεργασία με τον Δήμο και την Πολιτική Προστασία για να ειδοποιηθεί όλος ο κόσμος και όταν θα είμαστε έτοιμοι το συνεργείο του στρατού θα ενεργήσει».

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