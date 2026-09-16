Ο Δήμαρχος Αθηναίων κατέθεσε την έκθεση των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης για τις επιπτώσεις σε κτήρια της περιοχής από τις εργασίες για τη Γραμμή 4 του Μετρό.

Tην έκθεση των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης κατέθεσε ο Χάρης Δούκας στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, ζητώντας να ληφθούν υπόψη τα νέα στοιχεία στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη, με φόντο τις επιπτώσεις σε κτήρια της περιοχής από τις εργασίες για τη Γραμμή 4 του Μετρό.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, εξερχόμενος από την Εισαγγελία, τόνισε ότι η έκθεση διαβιβάστηκε άμεσα, καθώς, όπως είπε, τα διαθέσιμα δεδομένα εντείνουν την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα των κατοίκων.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, στην έκθεση καταγράφονται καθιζήσεις έως και τέσσερις φορές πάνω από το κανονικό, ενώ υπάρχουν κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί «κόκκινα», γεγονός που συνδέεται με υψηλό επίπεδο διακινδύνευσης.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι η συγκεκριμένη έκθεση αφορά 14 πολυκατοικίες, ενώ ο συνολικός αριθμός των κτιρίων που έχουν εντοπιστεί ανέρχεται περίπου στα 24. Για δύο από τα 14 κτίρια, όπως ανέφερε, δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Τα τρία αιτήματα του Δήμου Αθηναίων

Ο Χάρης Δούκας αναφέρθηκε και στα επόμενα βήματα, θέτοντας τρεις βασικές προϋποθέσεις:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Να δοθούν όλα τα διαθέσιμα δεδομένα για τις πολυκατοικίες, αλλά και για το μετρό, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια του προβλήματος.

Να πραγματοποιηθεί στατικός έλεγχος σε όλα τα κτίρια, ώστε να περιοριστεί η αβεβαιότητα των κατοίκων.

Να υπάρξουν αποκαταστάσεις των ζημιών όπου αυτές διαπιστωθούν, με ευθύνη της εταιρείας.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Χάρης Δούκας:

«Καταθέσαμε την έκθεση των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας των Πρωτοδικών Αθηνών και νομίζω ότι ήταν χρέος μας να διαβιβάσουμε την έκθεση αυτή άμεσα διότι τα δεδομένα όχι απλώς δεν διατηρούν, αλλά εντείνουν την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα στους κατοίκους. Υπάρχουν καθιζήσεις, λέει η έκθεση, που είναι 4 φορές πάνω από το κανονικό. Υπάρχουν κτίρια τα οποία έχουνε κοκκινίσει, που σημαίνει ότι υπάρχει υψηλή διακινδύνευση.

Και να πω ότι η έκθεση αφορά κάποια κτίρια και όχι όλα, 14 τον αριθμό, για κάποια από αυτά μάλιστα, για δύο από αυτά δεν υπάρχουν δεδομένα, ενώ ο συνολικός αριθμός είναι άνω των 20, υπολογίζονται σε 24. Έχει ξεκινήσει έτσι κι αλλιώς προκαταρκτική έρευνα και νομίζω ότι το πόρισμα αυτό είναι πολύ σημαντικό στην έρευνα που εξελίσσεται», είπε αρχικά.

Σε ερώτηση που δέχθηκε για το αν υπάρχει κάποια εξέλιξη σχετικά με τα πορίσματα από τους μηχανικούς του ΤΕΕ, απάντησε:

«Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι θα είναι διαθέσιμα το αμέσως επόμενο διάστημα, όπως τις αμέσως επόμενες μέρες ή εβδομάδα, μια-δυο εβδομάδες, θα έχουμε και το πόρισμα του πώς θα ξαναεκκινήσει ο μετροπόντικας.

Εμείς θέλουμε να είμαστε σαφείς. Ζητάμε τρία πράγματα:

1. Όλα τα δεδομένα για τις πολυκατοικίες και τα δεδομένα από τον μετροπόντικα, γιατί δημιουργήθηκε το πρόβλημα.

2. Στατικό έλεγχο σε όλα τα κτίρια για να σπάσουμε το αίσθημα της αβεβαιότητας και της ανασφάλειας, και βεβαίως δίκαιες αποκαταστάσεις, όπου βρούμε πρόβλημα να το επιδιορθώσουν με δική τους ευθύνη.

3. Ασφαλής επανεκκίνηση του μετροπόντικα. Θέλουμε, δηλαδή, να πάρουμε και εμείς το πόρισμα και οι εμπειρογνώμονες των κατοίκων και να δούμε αναλυτικά τα δεδομένα και τι προτείνουν οι ειδικοί για το πώς μπορεί να επανεκκινήσει».

Όσο για το πόσες πολυκατοικίες έχουν ελεγχθεί, καθώς οι κάτοικοι ανησυχούν ότι γίνεται μόνο δειγματοληπτικός έλεγχος, τόνισε:

«Τα δεδομένα που μας έδωσε η Μετρό αφορούν 14 πολυκατοικίες. Οι πολυκατοικίες που έχουν πρόβλημα είναι 24, άρα λείπουν δεδομένα. Περιμένουμε και τα υπόλοιπα δεδομένα. Και έχουνε γίνει μια σειρά από ελέγχους που τους κατηγοριοποιούν όσον αφορά τις κατοικίες σε επίπεδα διακινδύνευσης. Και είναι κάποιες που έχουνε κοκκινίσει και μετά, με επιμέρους επιπλέον ελέγχους, κιτρινίζουν —δεν πρασινίζουν δηλαδή— και αυτό τι δείχνει; Δείχνει ότι υπάρχουν βλάβες στον φέροντα οργανισμό. Τώρα, πόσο κρίσιμες είναι αυτές οι βλάβες; Αυτό θέλουμε να δούμε.

Θέλουμε στατικό έλεγχο να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει τελικά πρόβλημα στις πολυκατοικίες και οι βλάβες αυτές που έχουν δημιουργηθεί να αποκατασταθούν από την εταιρεία»

«Από την Εισαγγελία τι σας έχουνε πει; Τι άλλες έρευνες γίνονται παράλληλα στα πλαίσια της προκαταρκτικής;», ρώτησε δημοσιογράφος, για να απαντήσει ο Δήμαρχος Αθηναίων: «Με ενημέρωσε ότι υπάρχει προκαταρκτική έρευνα χωρίς καμία άλλη πληροφόρηση. Δεν έχω εικόνα δηλαδή ακριβώς ποια είναι η δράση που κάνει αυτή τη στιγμή η Εισαγγελία».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlgjzdyu6vux?integrationId=40599y14juihe6ly}