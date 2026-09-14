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Σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου ξέσπασε η φωτιά.

Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, όπου έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, σε περίπτωση που χρειαστεί να απεγκλωβιστούν πολίτες.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου, σε πολυκατοικία που βρίσκεται επί της οδού Πυθίας. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 18 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, ενώ παράλληλα κάνουν έρευνα για τυχόν εγκλωβισμένους.

Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποιο άτομο στο διαμέρισμα όπου ξέσπασε η φωτιά, ούτε χρειάστηκε να απομακρυνθούν άλλοι ένοικοι της πολυκατοικίας, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

17 αγροτοδασικές φωτιές το τελευταίο 24ωρο

Νωρίτερα, η Πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι εκδηλώθηκαν 17 αγροτοδασικές φωτιές το 24ωρο από τις 18:00 της Κυριακής έως την ίδια ώρα της Δευτέρας.

Από αυτές, οι 15 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη δύο, ανέφερε η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής.

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