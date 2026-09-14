«Νίπτει τας χείρας» του ο ΙΣΑ μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και δείχνει με το δάχτυλο γιατρούς, Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ΣΔΟΕ και άλλους φορείς.

Μετά τον σάλο που προκάλεσε ο πρόωρος θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη και όλα όσα ήρθαν στο φως της δημοσιότητας με τις παρατυπίες, εγκληματικές παρανομίες και τους ελλείπείς ελέγχους σε ιατρεία και κλινικές, ο ΙΣΑ εξέδωσε ανακοίνωση διευκρινίζοντας τη δική του ευθύνη για τις αδειοδοτήσεις.

Ωστόσο μία προσεκτική ματιά δείχνει πως ο ίδιος ο ΙΣΑ αυτοαναιρείται και επιρρίπτει τις ευθύνες στον εκάστοτε γιατρό και σε άλλους φορείς για τον έλεγχο.

Ο ΙΣΑ αρχικά αναφέρει πως «είναι αρμόδιος για την αδειοδότηση, τον έλεγχο και την εποπτεία όλων των ιατρείων» ενώ στην τελευταία πρόταση της ανακοίνωσης λέει πως «η ευθύνη για τη λειτουργία ενός ιατρείου, για τις πράξεις και παραλείψεις του επιστημονικά υπευθύνου ιατρού ανήκει πρωτίστως στον ιατρό».

Επιπλέον ο ΙΣΑ αναφέρει σε άλλο σημείο της ανακοίνωσης πως ως σύλλογος δεν έχει « εκ του νόμου διωκτικές ή ελεγκτικές εξουσίες» και επιρρίπτει ευθύνες σε άλλους φορείς όπως άλλοι συναρμόδιοι κρατικοί φορείς ελέγχου, όπως «ενδεικτικά, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (πρώην ΣΕΥΥΠ), το ΣΔΟΕ, η Δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες κλπ» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η ανακοίνωση του ΙΣΑ αναφέρει πως «με έρεισμα το θλιβερό περιστατικό του θανάτου του Γεωργίου Μαζωνάκη μετά την υποβολή του σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης σε ιατρείο της Αθήνας, μία ιατρική πράξη που απαγορεύεται σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης να εκτελείται σε φορέα πρωτοβάθμιας φροντίδας, πολλοί ήταν εκείνοι που αναρωτήθηκαν τι κάνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών» αναφέρει ο ΙΣΑ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Στην ανακοίνωση ο ΙΣΑ ξεκαθαρίζει πως «Οφείλουμε λοιπόν να επισημάνουμε τα ακόλουθα:

- Ο Ιατρικός Σύλλογος είναι αρμόδιος για την αδειοδότηση, τον έλεγχο και την εποπτεία όλων των ιατρείων, πολύϊατρείων και διαγνωστικών εργαστηρίων που έχουν έδρα στην περιφέρειά του.

- Στην περιφέρεια του ΙΣΑ έχει σύμφωνα με τα στοιχεία της υπηρεσίας λειτουργούν σήμερα περισσότεροι από 16.500 φορείς, ήτοι ιατρεία, πολυϊατρεία, διαγνωστικά εργαστήρια, είτε με τη μορφή της ατομικής επιχείρησης, συστεγαζομένων, κοινών ιατρείων ή ιατρικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

-Προ πάσης αδειοδότησης Τριμελής Επιτροπή Ελέγχου φορέων ΠΦΥ του ΙΣΑ αποτελούμενη από ένα μέλος του ΔΣ του ΙΣΑ, έναν ιατρό μέλος του ΙΣΑ και έναν μηχανικό προβαίνει σε επιτόπια αυτοψία του χώρου και γνωμοδοτεί για την έκδοση της βεβαίωσης λειτουργίας.

- Πέραν αυτού του αρχικού επιτόπιου ελέγχου, ο ΙΣΑ προβαίνει σε δειγματοληπτικό έκτακτο έλεγχο των φορέων που εδρεύουν στην περιοχή της χωρικής του αρμοδιότητας κατ’ έτος, αλλά και όμοιο έλεγχο μετά από καταγγελία πολίτη ή όχληση από τις αρμόδιους κρατικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς και αρχές (το Υπουργείο Υγείας, το ΣΕΥΥΠ παλαιότερα, σήμερα την ΕΑΔ, τη ΣΔΟΕ, τη Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ή την Αστυνομία)

- Από τα στοιχεία της υπηρεσίας προκύπτει ότι ενδεικτικά από το 2024 έως σήμερα ελέγχθηκαν για την έκδοση αρχικής βεβαίωσης λειτουργίας ή τροποποίηση αυτής περίπου 5.500 φορείς. Επιπλέον κατά το ίδιο χρονικό διάστημα ο ΙΣΑ διενήργησε περίπου 1000 ελέγχους είτε στο πλαίσιο δειγματοληπτικού ελέγχου ή μετά από καταγγελία.

- Ο έλεγχος αφορά καταρχάς στην παρουσία του επιστημονικά υπευθύνου ιατρού, ως προϋπόθεση για τη νόμιμη λειτουργία του φορέα, στον έλεγχο του χώρου, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι πράγματι το ιατρείο λειτουργεί σε χώρους όπως αυτοί αποτυπώνονται στην υποβληθείσα στον ΙΣΑ κάτοψη, του εξοπλισμού και εν γένει της λειτουργίας του. Η επιτροπή ελέγχει ότι τηρούνται οι όροι υγιεινής και γενικότερα η νόμιμη λειτουργία του φορέα Π.Φ.Υ. και παροχή υπηρεσιών υγείας.

- Όπως είναι προφανές ο έλεγχος αυτός αποτυπώνει την εικόνα του φορέα όπως αυτός εμφανίζεται τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, χωρίς να είναι βεβαίως δυνατό ούτε να παρακολουθείται η λειτουργία των ιατρείων από κάμερες ή με άλλα μέσα αδιαλείπτως, ούτε να ελέγχονται περισσότερους από 15.000 φορείς καθημερινά.

Ο ΙΣΑ συνεχίζει την μακροσκελή ανακοίνωση λέγοντας πως «επιπλέον σημειώνεται ότι οι Επιτροπές αυτές του ΙΣΑ δεν έχουν εκ του νόμου διωκτικές ή ελεγκτικές εξουσίες όπως οι άλλοι συναρμόδιοι κρατικοί φορείς ελέγχου, όπως ενδεικτικά, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας {πρώην ΣΕΥΥΠ}, το ΣΔΟΕ, η Δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες κλπ, που πραγματοποιούν ελέγχους.

Καταλήγει δε, λέγοντας πως «η ευθύνη για τη λειτουργία ενός ιατρείου, για τις πράξεις και παραλείψεις του επιστημονικά υπευθύνου ιατρού ανήκει πρωτίστως στον ιατρό, ο οποίος παρέχει στον ασθενή του πρόληψη, διάγνωση ή θεραπεία».