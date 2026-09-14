Οι αιτούντες άσυλο επέστρεψαν στη Γαλλία στο πλαίσιο του προγράμματος «ένας μέσα, ένας έξω».

Μώλωπες, κατάγματα και τραυματισμοί έχουν καταγραφεί σε αιτούντες άσυλο που επέστρεψαν στη Γαλλία από τη Βρετανία, στο πλαίσιο του αμφιλεγόμενου προγράμματος για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης «ένας μέσα, ένας έξω».

Το πρόγραμμα αυτό προβλέπει ότι ένας αιτών άσυλο που φτάνει στη Βρετανία διασχίζοντας τη Μάγχη παράνομα επιστρέφει πίσω στη Γαλλία. Σε αντάλλαγμα, ένας άλλος αιτών άσυλο μεταφέρεται νόμιμα από τη βόρεια Γαλλία στη Βρετανία, προκειμένου να εξεταστεί το εκεί το αίτημά του. Η πιλοτοική εφαρμογή του προγράμματος αναμένεται να ολοκληρωθεί στην 1η Οκτωβρίου.

Στοιχεία που παρέχονται από την υπηρεσία Samusocial de Pari, η οποία παρέχει ιατρική φροντίδα σε ανθρώπους που επιστρέφονται στη Γαλλία μετά την κράτησή τους στη Βρετανία κάνει λόγο για κακοκοποίηση από τις Αρχές.

Η Samusocial de Paris έχει εξετάσει 90 ανθρώπους που επέστρεψαν από τη Βρετανία μεταξύ 22 Ιανουαρίου και 7 Ιουνίου 2026. Πρόκειται στην πλειονότητά τους για νεαρούς άνδρες, ηλικίας 20 έως 30 ετών, οι οποίοι είχαν εγκαταλείψει χώρες όπως η Ερυθραία, το Σουδάν και το Αφγανιστάν αναζητώντας ασφάλεια.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι ιατρικές εξετάσεις κατέγραψαν περιστατικά που παραπέμπουν σε πρόσφατη σωματική και ψυχολογική βία, καθώς και προβλήματα που συνδέονται με την παρατεταμένη κράτηση σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.Σε μία περίπτωση, ιατρική γνωμάτευση αναφέρει ότι ένας άνδρας έφτασε στη Γαλλία σε κατάσταση έντονης σωματικής και ψυχολογικής επιβάρυνσης και χρειάστηκε να μεταφερθεί στα επείγοντα νοσοκομείου.

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Σύμφωνα με την ίδια αναφορά, ο άνδρας δήλωσε ότι είχε υποστεί σωματική βία στη Βρετανία. Οι γιατροί κατέγραψαν εκτεταμένους μώλωπες, τραυματισμούς που συνδέονταν με τη χρήση χειροπεδών, καθώς και πόνους στην κοιλιά που, σύμφωνα με την καταγγελία του, προκλήθηκαν από επανειλημμένα χτυπήματα. Η έκθεση περιλαμβάνει συνολικά 13 αναλυτικές περιπτώσεις ανθρώπων με διαφορετικούς τραυματισμούς, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η κατάσταση της υγείας τους φέρεται να επιδεινώθηκε λόγω της έλλειψης ιατρικής φροντίδας κατά την κράτησή τους στη Βρετανία.

Ανησυχία και για την ψυχική υγεία

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν και τα προβλήματα ψυχικής υγείας που καταγράφηκαν στους επιστρεφόμενους αιτούντες άσυλο, μεταξύ άλλων συμπτώματα μετατραυματικού στρες.

Σε μία από τις περιπτώσεις, ένας άνδρας χρειάστηκε επείγουσα ψυχιατρική φροντίδα, καθώς ήταν τόσο αποπροσανατολισμένος που δεν μπορούσε να βρει τον δρόμο προς τον χώρο διαμονής του. Παράλληλα, παρουσίαζε ακούσιες κινήσεις, ασυνάρτητη ομιλία και κρίθηκε ότι υπήρχε κίνδυνος αυτοκτονίας.Η Samusocial επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι δυνατότητες για τη συνέχιση της ψυχιατρικής φροντίδας των ανθρώπων αυτών παραμένουν περιορισμένες.

Περίπου 1.400 επιστροφές

Από την έναρξη του προγράμματος, τον Αύγουστο του 2025, περίπου 1.400 άνθρωποι έχουν επιστραφεί αναγκαστικά στη Γαλλία από τη βρετανική κυβέρνηση. Ορισμένοι από αυτούς φέρεται στη συνέχεια να προσπάθησαν να επιστρέψουν στη Βρετανία, είτε κρυμμένοι σε φορτηγά είτε μέσω της Μάγχης με μικρά σκάφη. Τα στοιχεία της γαλλικής υπηρεσίας έχουν κατατεθεί σε διακομματική κοινοβουλευτική έρευνα στη Γαλλία, η οποία εξετάζει τις επιπτώσεις των συμφωνιών μεταξύ Βρετανίας και Γαλλίας για τον έλεγχο των συνόρων, που συνδέονται με τις συμφωνίες του Le Touquet.

Η έκθεση βασίζεται κυρίως σε κλινικές εξετάσεις των επιστρεφόμενων ανθρώπων, αλλά και σε ιατρικές γνωματεύσεις από νοσοκομεία όπου ορισμένοι χρειάστηκε να μεταφερθούν. Η Samusocial ζητά να δημιουργηθεί μηχανισμός για τη συλλογή και διαβίβαση καταγγελιών σχετικά με πιθανή κακομεταχείριση από βρετανικές αρχές. Παράλληλα, προτείνει να ενημερωθούν οι γαλλικές εισαγγελικές αρχές.

«Μηχανή ψυχολογικής καταστροφής»

Για σοβαρές συνέπειες στην ψυχική και σωματική υγεία των ανθρώπων που επιστρέφονται στη Γαλλία έκανε λόγο και η Nihal Osman, συντονίστρια προγράμματος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, οι οποίοι επίσης παρέχουν υγειονομική υποστήριξη στους συγκεκριμένους αιτούντες άσυλο.

Όπως υποστήριξε, η συμφωνία «ένας μέσα, ένας έξω» έχει οδηγήσει σε σημαντική ψυχολογική επιβάρυνση, ενώ οι τραυματισμοί που καταγράφονται κατά την κράτηση στη Βρετανία πρέπει να εξεταστούν σε συνδυασμό με τη σοβαρή επιδείνωση της ψυχικής κατάστασης των ανθρώπων αυτών.

Με πληροφορίες του Guardian