Ουαλία, Σκωτία και Βόρεια Ιρλανδία συμφωνούν σε συνταγματική αλλαγή και δημοψήφισμα για ανεξαρτησία από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Άντι Μπέρναμ θα είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, διακηρύσσουν οι πρωθυπουργοί της Ουαλίας, Σκωτίας και Βόρειας Ιρλανδίας.

Οι τρεις τοπικοί ηγέτες υπέγραψαν τη Δευτέρα συμφωνία δέσμευσης για την ανεξαρτησία τους.

Οι πρωθυπουργοί των τοπικών κυβερνήσεων, ανάμεσά τους και η αντιπρόεδρος του Σιν Φέιν, Michelle O’Neill υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης στο Κάρντιφ το πρωί της Δευτέρας.

Το κοινό ανακοινωθέν αναφέρει πως είναι ξεκάθαρο ότι «ο χρόνος του Γουέστμινστερ τελειώνει» και ανακήρυξε ότι «έρχεται συνταγματική αλλαγή» ασκώντας νέα πίεση στην Ντάουνινγκ Στριτ ώστε να επιτρέψει την διαδικασία δημοψηφισμάτων για ανεξαρτησία.

{https://x.com/JohnSwinney/status/2099460494314648019}

Ο Σκωτσέζος πρωθυπουργός επέμεινε πως ένα δημοψήφισμα για ανεξαρτησία θα πρέπει να γίνει εντός των επόμενων πέντε χρόνων και είπε ότι οι Σκωτσέζοι θα επιλέξουν να βγουν από το Ηνωμένο Βασίλειο στην επόμενη ψηφοφορία. Τόνισε ότι ο νυν πρωθυπουργός, Άντι Μπέρναμ, θα είναι ο τελευταίος ηγέτης ολόκληρου του Ηνωμένου Βασιλείου και υπογράμμισε πως η Σκωτία έχει αντιμετωπίσει «παρεμπόδιση» από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου.

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Οι τρεις ηγέτες που συναντήθηκαν υπό τον ρόλο των επικεφαλής κομμάτων και όχι των εκπροσώπων των τοπικών κυβερνήσεων, ανέφεραν τους στόχους τους για συνεργασία στους τομείς της οικονομίας, της ενέργειας και της διεθνούς συνεργασίας.

Συνταγματική αλλαγή

Η ομάδα των τριών κάλεσε την κυβέρνηση να «προετοιμαστεί, να σχεδιάσει και να διευκολύνει τη συνταγματική αλλαγή». «Το πολιτικό σκηνικό στα νησιά αλλάζει. Για πρώτη φορά στην ιστορία, οι πολίτες στα νησιά έχουν πρωθυπουργούς στη Σκοτία, την Ουαλία και την Βόρεια Ιρλανδία που δεσμεύονται όλοι τους για ανεξαρτησία από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Για τους πολίτες που παρακολουθούν από τα νησιά, για όσους παρακολουθούν σε όλον τον κόσμο, δεν θα υπάρξει πιο ξεκάθαρο μήνυμα πως ο χρόνος του Γουέστμινστερ τελειώνει. Πιστεύουμε πως υπάρχει καλύτερος τρόπος: τα έθνη να εργάζονται μαζί ως ίσα μέλη, να μοιράζονται ιδέες και εμπειρίες, και να χτίζουν σχέσεις που βασίζονται στον κοινό σεβασμό και τα κοινά συμφέροντα.

«Η δυναμική είναι με το μέρος των κινήσεών μας, πιστεύουμε ότι επίκειται συνταγματική αλλαγή. Ως εκ τούτου, δεσμευόμαστε να ενισχύσουμε τη συνεργασία μεταξύ των κομμάτων μας και να εντοπίσουμε τομείς στους οποίους η κοινή δράση μπορεί να επιφέρει ουσιαστική διαφορά. Τα έθνη μας έχουν το δικαίωμα να αυτοκαθοριστούν. Καμία κυβέρνηση του Γουέστμινστερ δεν έχει το δικαίωμα να μπλοκάρει τη δημοκρατία ή να υποτιμήσει την αρχή ότι οι πολίτες μας θα αποφασίσουν για το δικό τους μέλλον» αναφέρουν οι ηγέτες.

Με πληροφορίες του Independent





