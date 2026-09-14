Η κοινή φωτογραφία και η τρυφερή ανάρτηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η Κατερίνα Καινούργιου ήταν ένα από τα πρόσωπα που θέλησε να αποχαιρετήσει με τον δικό της τρόπο τον Γιώργο Μαζωνάκη, προχωρώντας σε μία συγκινητική ανάρτηση λίγες ώρες πριν από την εξόδιο ακολουθία.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή πρόωρα το απόγευμα της τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στη μουσική σκηνή και τη νυχτερινή διασκέδαση.

Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, με πλήθος κόσμου να συγκεντρώνεται στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια, ήδη από το βράδυ της Κυριακής.

Καλλιτέχνες, φίλοι και θαυμαστές, βρέθηκαν στο σημείο ενώ η φωνή του Γιώργου Μαζωνάκη ακουγόταν από τα ηχεία σε ένα φορτισμένο συναισθηματικά κλίμα.

Η Κατερίνα Καινούργιου, λίγες ώρες πριν πραγματοποιηθεί η εξόδιος ακολουθία του εκλιπόντος ερμηνευτή, προχώρησε σε μία συγκινητική ανάρτηση, στην οποία και ανέφερε: «Καλό παράδεισο, Γιώργο μας. Σίγησε η φωνή σου, μα όχι όσα άφησες μέσα μας. Καλό σου ταξίδι, εκεί που οι μεγάλες φωνές δεν σβήνουν ποτέ. Μαζί με τόσες καρδιές, ράγισε και η δική μου».

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Η προηγούμενη ανάρτηση της Κατερίνας Καινούργιου

Η γνωστή παρουσιάστρια, λίγες ώρες μετά την δυσάρεστη είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, είχε κάνει μία ιδιαίτερη ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media μιλώντας για τα όσα κρατάει από εκείνον και την πολυδιάστατη προσωπικότητά του:

«Από σήμερα οι «Ώρες Μικρές» θα έχουν άλλη σιωπή… Και το «που λείπεις έπεσε βαρύ» δεν θα είναι απλώς ένας στίχος… πίσω από τον σπουδαίο καλλιτέχνη είχα την τύχη να γνωρίσω, έστω και λίγο, τον άνθρωπο… Κι αυτόν θα κρατήσω περισσότερο…

Μια ψυχούλα. Ένας άνθρωπος υπερταλαντουχος.., πολύπλευρος, ευαίσθητος, απρόβλεπτος, αληθινός… Μια προσωπικότητα από εκείνες που δεν περνούν απλώς από έναν χώρο, αλλά αφήνουν το δικό τους αποτύπωμα!

Ήσουν πραγματικός σταρ. Όχι επειδή το έλεγαν τα φώτα, οι πίστες ή οι επιτυχίες σου. Αλλά γιατί είχες εκείνο το σπάνιο πράγμα που δεν διδάσκεται και δεν κατασκευάζεται… λάμψη. Μια παρουσία που γέμιζε τον χώρο πριν ακόμη ακουστεί η φωνή… Ένας καλλιτέχνης που δεν ακολούθησε ποτέ την εποχή του - έφτιαξε τη δική του!

Θα μας λείψεις Γιώργο μας… Καλό σου ταξίδι…».

{https://www.instagram.com/p/DdEojCMImni/?hl=el}