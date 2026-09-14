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Ο δήμαρχος Καλλιθέας ανακοίνωσε ότι θα επαναλειτουργήσει το υπαίθριο πάρκινγκ, δίπλα στον σταθμό του ΗΣΑΠ.

Οχτώ χρόνια πέρασαν από την καθίζηση του Ιλισού σε πάρκινγκ δίπλα στον σταθμό του ΗΣΑΠ στον Ταύρο, προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση για την αποκατάσταση, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος Καλλιθέας, Κώστας Ασκούνης.

Ήταν τον Μάιο του 2018, όταν καθίζηση σε υπαίθριο πάρκινγκ δίπλα στον σταθμό του ΗΣΑΠ είχε ως αποτέλεσμα να ανοίξει μια τεράστια τρύπα, η οποία «κατάπιε» σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Σε ανάρτηση στα social media, ο Κώστας Ασκούνης ανέφερε ότι υπεγράφη η σύμβαση για την αποκατάσταση της καθίζησης του Ιλισού και μεταξύ άλλων επεσήμανε ότι θα ξαναλειτουργήσει το επίμαχο υπαίθριο πάρκινγκ.

Η ανάρτηση του Κώστα Ασκούνη

«Ένα διαχρονικό αίτημα της Καλλιθέας, που παρέμενε για χρόνια χωρίς ουσιαστική λύση, μπαίνει επιτέλους σε τροχιά υλοποίησης, κλείνοντας οριστικά μια “ανοιχτή πληγή” στην πόλη μας.

Η σύμβαση για την αποκατάσταση της καθίζησης του Ιλισού (Σταθμός ΗΣΑΠ Ταύρου) υπογράφηκε και το έργο επιτέλους προχωρά.

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Αφήνουμε πίσω την 8ετή στασιμότητα και με τις εργασίες που δρομολογούνται:

• Αποκαθιστούμε πλήρως την ασφάλεια σε ένα από τα πλέον επιβαρυμένα σημεία της περιοχής.

• Θωρακίζουμε και προστατεύουμε τις γειτονικές υποδομές.

• Εξασφαλίζουμε την ασφαλή επαναλειτουργία του υπαίθριου χώρου στάθμευσης, ακριβώς δίπλα στον σταθμό του ΗΣΑΠ.

Θέλω να ευχαριστήσω τον περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά για την συμβολή του στην προώθηση και το ξεμπλοκάρισμα αυτού του κρίσιμου έργου.

Ως δήμος Καλλιθέας, θα βρισκόμαστε σε διαρκή και στενή συνεργασία με την περιφέρεια, παρακολουθώντας κάθε βήμα. Στόχος μας είναι οι εργασίες να εκτελεστούν εντός του προβλεπόμενου σχεδιασμού, ώστε η περιοχή να αποδοθεί ξανά στους συμπολίτες μας, απόλυτα ασφαλής και πλήρως λειτουργική.

Αρκετά με τα χρόνια χωρίς λύση.

Η Καλλιθέα προχωρά μπροστά με έργα ουσίας!».

{https://www.instagram.com/p/DdRL0VPCiI6/?hl=el}