Αναλυτικά οι αλλαγές στα δρομολόγια του μετρό και του τραμ.

Τη Δευτέρα 14 και την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου το μετρό και το τραμ επεκτείνουν τα δρομολόγιά τους λόγω της διεξαγωγής συναυλιών στο Καλλιμάρμαρο.

Τα τελευταία δρομολόγια στις Γραμμές του Μετρό και του Τραμ θα διαμορφωθούν ως εξής:

Γραμμή 1 Μετρό (ΗΣΑΠ)

- από Πειραιά προς Κηφισιά στη 01:00,

- από Κηφισιά προς Πειραιά στη 01:00,

- από Ομόνοια προς Πειραιά στη 01:32,

- από Ομόνοια προς Κηφισιά στη 01:19,

- από Μοναστηράκι προς Πειραιά στη 01:34 και

- από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στη 01:16.

Οι τελευταία συρμοί στις γραμμές 2 και 3 του Μετρό θα αναχωρήσουν από το «Σύνταγμα» προς όλες τις κατευθύνσεις στις 02:00.

Επίσης, από τους τερματικούς και ενδιάμεσους σταθμούς τα δρομολόγια έχουν ως εξής:

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- από Ανθούπολη προς Ελληνικό στη 01:43,

- από Ελληνικό προς Ανθούπολη στη 01:40,

- από Ομόνοια προς Ελληνικό στη 01:54,

- από Ομόνοια προς Ανθούπολη στις 02:03,

- από Αττική προς Ελληνικό στη 01:49,

- από Αττική προς Ανθούπολη στις 02:07,

- από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στη 01:34,

- από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στη 01:38,

- από Μοναστηράκι προς Δ. Πλακεντίας στη 01:55 &

- από Μοναστηράκι προς Δημοτικό Θέατρο στις 02:02.

Αλλαγές στα δρομολόγια του τραμ

Εκτός από το Μετρό επεκτείνεται και το ωράριο λειτουργίας στο τραμ. Έτσι, από τη στάση «Σύνταγμα» τα τελευταία δρομολόγια διαμορφώνονται ως εξής:

- προς Πικροδάφνη στη 01:40,

- προς Ασκληπιείο Βούλας στη 01:40 και

- προς Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά στις 00:30.